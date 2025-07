Vídeo: homem se masturba e toca o terror em frente a padaria no DF

Funcionários de um comércio na quadra 302 Sul passaram por momento de terror, quando um homem, supostamente morador de rua, começou a se masturbar na frente do estabelecimento, na tarde deste sábado (12/7). Policiais militares foram acionado e prenderam o suspeito. Ele foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) e autuado por ato obsceno.

A coluna apurou que o homem tentava, a princípio, invadir um comércio na mesma quadra. Ao chegarem no local, funcionários de uma padaria encontraram o suspeito próximo ao estabelecimento e foram informados que o autor chegou e começou a pedir dinheiro e comida.

As funcionárias ofereceram um lanche, mas que a partir disso ele começou a importuná-las e a atrapalhar o funcionamento do local. Os policiais foram informados pelas funcionarias do estabelecimento que o homem estava se masturbando publicamente em frente ao comércio.

Veja as imagens:

Após a comprovação por meio dos vídeos, o suspeito foi conduzido à delegacia. Após assinar compromisso de comparecimento à Justiça, o homem foi liberado.