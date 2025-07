Vídeo: Israel exibe aviões jogando ajuda humanitária sobre Gaza

As Forças de Defesa Israelenses realizaram um lançamento aéreo de ajuda humanitária sobre a Faixa de Gaza na noite desse sábado (26/7). As imagens foram divulgadas em redes sociais.

Veja as imagens:

“Em conformidade com as diretrizes da cúpula política, as Forças de Defesa de Israel (IDF) realizaram recentemente um lançamento aéreo de ajuda humanitária como parte dos esforços contínuos para permitir e facilitar a entrada de ajuda na Faixa de Gaza”, disse em comunicado.

De acordo com as forças de defesa, foram enviados pacotes de farinha, açúcar e alimentos enlatados. O anúncio veio horas antes de confirmar uma pausa de 10 horas em sua ofensiva em e Gaza para a entrada de ajuda humanitária por terra.

A pausa surgiu em meio a um aumento de mortes por desnutrição na área. Segundo informou o exército, haverá pausa tática diária de 10 horas na atividade militar para permitir a distribuição de ajuda humanitária.

Veja fotos da entrega de ajuda humanitária:

Soldados se preparam para enviar ajuda humanitária para Faixa de Gaza

Soldados se preparam para enviar ajuda humanitária para Faixa de Gaza

Soldados se preparam para enviar ajuda humanitária para Faixa de Gaza

Soldados se preparam para enviar ajuda humanitária para Faixa de Gaza

O exército afirmou que “rotas seguras” serão estabelecidas entre 6h e 23h para permitir o trânsito de comboios da ONU e organizações humanitárias que distribuem alimentos e medicamentos à população de Gaza. “Esta decisão foi coordenada com a ONU e outras organizações internacionais após discussões sobre o assunto”, disse o comunicado.