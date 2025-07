Vídeo: Katy Perry leva tombo durante apresentação de “Part of Me”

Katy Perry virou assunto neste início de semana após levar um tombo durante uma apresentação de “Part of Me“. O flagrante, que aconteceu em Phoenix, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais e divertiu os internautas.

Nas imagens, a cantora corre no palco e tenta derrapar de joelho, mas a bota que fazia parte de seu look agarrou no piso e provocou a queda. Apesar do imprevisto, Katy Perry seguiu com o show.

Nas redes sociais, usuários comentaram o ocorrido: “Gente, essa mulher precisa passar no ebó, misericórdia. Não teve sucesso nos casamentos nem na carreira, misericórdia. Alguém bate um búzios para ela”, pediu um. “Gente, eu tô com pena dela. Essa tour tem sido um desastre por semana”, observou outro. “Na verdade, ela se jogou mesmo kkkkkk”, analisou uma terceira. “Ela claramente queria deslizar sobre os joelhos, tal qual os vocalistas de heavy metal faziam nos anos 80, mas funciona melhor quando está de calça jeans”, escreveu mais uma.

Fim de um ciclo: Noivado de Katy Perry e Orlando Bloom chega ao fim

Após rumores de que o relacionamento de Katy Perry e Orlando Bloom estava em crise, a confirmação: o noivado dos dois chegou ao fim no mês passado, após 9 anos juntos e uma filha, Daisy, de 4 anos.

De acordo com a revista US Weekly, a relação estava “tensa há meses” e o término aconteceu desde que a cantora iniciou sua turnê Lifetimes, no começo deste ano.

Segundo uma fonte próxima à artista, Katy está se distraindo com a turnê, mantendo-se “ocupada”: “Não há conflitos no momento. Katy está chateada, claro, mas aliviada por não ter que passar por outro divórcio, já que aquele foi o pior momento da vida dela”, afirmou a pessoa, fazendo referência ao fim do casamento da estrela com o comediante Russell Brand.

Caminhos separados: O relacionamento e a decisão de morar em casas diferentes

A revista revelou que Katy Perry e Orlando Bloom estão morando em casas separadas desde o término: “Ela e Orlando sempre viveram na outra casa em Montecito como residência principal”, continuou a fonte.

Antes do rompimento, o casal tinha planos de mudança: “Estavam planejando fazer da casa de Westcott sua casa de família, mas os planos mudaram, mas estão morando separados desde que Katy começou a fazer turnê”, apontou.

Katy Perry e Orlando Bloom começaram a se relacionar romanticamente em janeiro de 2016, após serem vistos juntos em várias festas pós-Globo de Ouro. O casal se separou brevemente em março de 2017, mas reatou em fevereiro de 2018.

O noivado aconteceu no Dia dos Namorados de 2018, 14 de fevereiro. Em março de 2020, Katy anunciou a gravidez de sua primeira filha com Bloom, Daisy Dove, que nasceu em agosto do mesmo ano. Orlando Bloom também é pai de Flynn, de 14 anos, fruto de seu relacionamento anterior com a modelo Miranda Kerr.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.