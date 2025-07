Vídeo: Katy Perry quase cai durante “voo” sobre o público

Katy Perry deu um baita susto nos fãs que assistiam ao seu show São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, na noite de sexta-feira (18/7). A cantora apresentava a música Roar, de 2013, em cima de uma borboleta mecânica e uma falha técnica quase a jogou no chão.

O caso aconteceu durante a turnê The Lifetimes, que promove o álbum mais recente da artista, o 143, lançado no ano passado. Nas imagens, é possível ver que o cabo de aço que segura o inseto voador dá um tranco, ela se desequilibra e ameaça cair sobre o público.

Reação dos fãs

Na gravação, que viralizou no X, antigo Twitter, na manhã deste sábado (19/7), Katy Perry chega a fazer sinal com a mão para mostrar que está tudo bem com ela.

Os usuários do microblog reagiram ao susto: “Achei que ela fosse astronauta e soubesse voar”, brincou um. “O show tem que continuar! Que lenda. Que bom que ela está bem. 👍”, escreveu outro. “Eu estava lá! Como uma profissional, ela continuou o show 🙌 Que bom que ela está segura! ❤️”, postou uma terceira. “O jeito que ela está balançando na borboleta 😭😭”, observou mais uma.

Katy Perry quase cai durante "voo" sobre o público nos EUA

Tombo em outro show

Katy Perry virou assunto neste início de semana após levar um tombo durante apresentação de Part Of Me. O flagrante, que aconteceu em Phoenix, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais e divertiu os internautas.

Nas imagens, é possível ver que a cantora corre em cima do palco e cai de joelho, tentando derrapar. Porém, a bota que fazia parte de seu look agarrou no piso e provocou a queda.

No X, antigo Twitter, os usuários se divertiram: “Gente, essa mulher precisa passar no ebó, misericórdia. Não teve sucesso nos casamentos nem na carreira, misericórdia. Alguém bate um búzios pra ela”, pediu uma. “Gente, eu tô com pena dela. Essa tour tem sido um desastre por semana”, observou outra. “Na verdade, ela se jogou mesmo kkkkkk”, analisou uma terceira. “Ela claramente queria deslizar sobre os joelhos, tal qual os vocalistas de heavy metal faziam nos anos 80, mas funciona melhor quando tá de calça jeans”, escreveu mais uma.