Vídeo: Luis Enrique perde a cabeça após derrota e agride João Pedro

Michael Regan – FIFA/FIFA via Getty Images

Luis Enrique perdeu a cabeça após o PSG ser dominado pelo Chelsea, na final do Mundial de Clubes, e agrediu o atacante João Pedro. O momento aconteceu após o apito final. Em campo, 3 x 0 para o Chelsea, com brilho de Cole Palmer, que marcou dois gols e deu assistência para o jogador brasileiro.

Após o apito final, uma confusão começou no centro de campo e envolveu atletas das duas equipes. O técnico espanhol entrou para separar os jogadores, em um primeiro momento. Entretanto, ele perdeu a cabeça e atingiu o rosto de João Pedro.

LUIS ENRIQUE AND JOAO PEDRO. 😳pic.twitter.com/Tf6vVeoh4A — Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 13, 2025

Durante o jogo, Luis Enrique tentou mudar a postura do time com substituições, mas não foi capaz de reverter o resultado construído ainda no primeiro tempo. Cole Palmer marcou duas vezes e ainda deu assistência a João Pedro, recém-chegado aos Blues.