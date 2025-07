VÍDEO: lutadora de MMA choca as redes ao dar vape para orangotango fumar

PETA condena o ato: “Uma violação do bem-estar animal”

A PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais) foi uma das primeiras entidades a se manifestar publicamente contra o comportamento de Anastasia. A vice-presidente da organização, Mimi Bekhechi, fez duras críticas em entrevista ao tabloide britânico The Sun.

“Anastasia Luchkina deve ter levado muitas pancadas na cabeça se acha que é brincadeira dar um vape a um orangotango. Isto é uma violação do bem-estar deste macaco inteligente e gentil”, disse Bekhechi.

A representante da PETA também criticou o Taigan Safari Park, onde o vídeo foi gravado, alegando que o local tem um histórico de negligência com os animais.

“O parque já permitiu que turistas e funcionários entrassem em cercados de leões, o que resultou em um ataque fatal e outros incidentes com pessoas feridas. Eles também cobram por fotos com animais selvagens, uma prática que coloca em risco tanto humanos quanto os próprios animais”, denunciou.

Bekhechi ainda reforçou que práticas como essa objetificam seres sensíveis apenas para gerar “curtidas e risadas nas redes sociais” e que a única forma ética de proteger essas espécies é garantir a preservação de seus habitats naturais, onde podem exercer comportamentos próprios da espécie.

Riscos à saúde e repercussão

Além da questão ética, especialistas alertaram para os riscos sanitários envolvidos. O contato bucal entre humanos e primatas não humanos pode ser extremamente perigoso, pois pode transmitir doenças em ambas as direções, inclusive patógenos potencialmente fatais.

Apesar da repercussão negativa, até o momento Anastasia Luchkina não se manifestou oficialmente sobre o episódio.

Carreira no MMA

Anastasia Luchkina é uma novata no mundo do MMA. Ela realizou sua estreia profissional no mês passado, durante o torneio King of the Himalayan Ring, realizado em Himachal Pradesh, na Índia. Na ocasião, foi derrotada pela lutadora indiana Vinaskshi.

O episódio pode trazer consequências para a imagem e o futuro da atleta, que agora enfrenta críticas dentro e fora do mundo do esporte por sua conduta fora do octógono.