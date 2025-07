Vídeo: médica teve sangramento abundante após ser atacada por 10 cães

Vídeo gravado por testemunhas mostra o momento em que a pediatra Naheri de Almeida Pennafort, de 40 anos, é socorrida por um bombeiro militar após ser atacada por 10 cães de rua enquanto corria na L4 Norte, no início da manhã desta quarta-feira (23/7), em Brasília.

As imagens mostram parte dos ferimentos causados pelas mordidas e o atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) no local.

No vídeo, a médica aparece sentada em uma maca, enquanto recebe os primeiros cuidados nas lesões causadas nas costelas, coxas, nádegas e panturrilhas. Parte dos ferimetos foram suturados assim que a vítima, consciente e orientada, foi transportada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Assista:

Ao chegar ao hospital, Nahari passou por exames e uma ressonância que constatou microfaturas no punho. A corredora foi liberada mas segue aguardando decisões da equipe ortopédica acerca de procedimentos cirúrgicos.

Logo após o ocorrido, a médica enviou um áudio chorando para grupo de amigas, relatando o ataque e pedindo ajuda.