Vídeo: Messi é flagrado pela câmera do beijo em show do Coldplay

A banda Coldplay se apresentou em Miami, neste domingo (27/7). Principal jogador do Inter Miami, time da cidade norte-americana, Lionel Messi compareceu ao show. O argentino foi flagrado ao lado da esposa, Antonela Roccuzzo, pela câmera do beijo, que mostra a imagem de casais presentes no evento. Como parte da tradição, os companheiros costumam se beijar ao aparecer nos telões do estádio.

Ao ser encontrado pelas lentes, Messi não escondeu a timidez, mas acenou e sorriu. Ao ver o astro no telão, o público foi à loucura e ovacionou o argentino com gritos e aplausos. Veja o vídeo do momento:

Lionel Messi atua pelo Inter Miami desde junho de 2023. A equipe da Flórida ocupa a 5ª colocação da Conferência Leste da MLS, com 42 pontos.