Vídeo mostra momento em que equipe do Vasco é impedido de atender Léo Jardim durante pausa

Um novo elemento foi adicionado a troca de acusações entre CBF e Vasco pela expulsão do goleiro Léo Jardim. Um vídeo divulgado pelo jornalista Lucas Pedrosa mostra o momento que um fisioterapeuta do cruzmaltino, Eduardo Calçada, se aproxima do goleiro que estava deitado durante a paralisação para substituições. O profissional tenta entrar no gramado para prestar atendimento médico do jogador, mas é impedido de entrar após o bandeirinha informar que os procedimentos de substituições deveriam ser cumpridos.

A gravação contradiz o motivo da expulsão relatado em súmula, ao qual Flávio Rodrigues de Souza, árbitro responsável pela partida, alega que o goleiro teria tempo para solicitar o atendimento médico durante as alterações.

Vídeo mostra momento em que Léo Jardim teria solicitado atendimento médico e sido impedido por bandeirinha / Reprodução: Lucas Pedrosa O atacante Vegetti criticou a atuação da arbitragem após a partida. O goleiro foi advertido pelo árbitro, mas seguiu no chão. O Vasco da Gama sofreu o empate poucos minutos após a expulsão do goleiro titular.

“Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo – Apos ser advertido anteriormente por retardar o reinício de jogo, expulsei com segundo cartão amarelo o sr. Leonardo Cesar Jardim, número 1 da equipe do Vasco da Gama, por de maneira desrespeitosa retardar o reinício de jogo da sua equipe caindo ao solo sem motivo aparente, mesmo sendo solicitado tanto por mim quanto pelo assistente número 1, negou-se a levantar. Ressalto ainda que o mesmo ficou caído durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido, não o fazendo”, afirmou o juiz.

A decisão de Flávio Rodrigues de Souza foi chancelada pelo presidente da comissão de arbitragem, Rodrigo Cintra que, mesmo diante de apresentação do laudo médico que confirma uma lesão no quadril do goleiro e das acusações do cruzmaltino.