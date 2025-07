Vídeo mostra momento exato em que ciclista sofre queda ao tentar pegar ‘carona’ em moto no Acre

Na tarde deste sábado (19), um jovem ciclista sofreu uma queda violenta após tentar se segurar na traseira de uma motocicleta em movimento, no trecho urbano da BR-307, no bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul. A prática perigosa, conhecida popularmente como “pegar carona”, tem se tornado cada vez mais comum nas ruas da cidade, apesar dos riscos.

Imagens registradas por um passageiro de um carro que trafegava logo atrás flagraram toda a cena. No vídeo, é possível ver o ciclista sendo puxado pela força da moto enquanto segura a parte traseira do veículo. Ao fazer a manobra em uma curva conhecida como “Curva da Penal”, o jovem perde o controle e cai, rolando várias vezes sobre o asfalto.

Apesar da violência da queda, o ciclista teve apenas escoriações leves e não precisou de atendimento médico. No entanto, o vídeo, amplamente compartilhado nas redes sociais, reacendeu o debate sobre o risco desse tipo de comportamento, especialmente em vias de tráfego intenso como a BR-307.

A prática de se pendurar em veículos motorizados com bicicletas é considerada extremamente perigosa e ilegal. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), esse tipo de conduta é proibido e pode gerar multa, pontos na carteira do condutor envolvido e, em casos mais graves, responsabilização por eventuais acidentes.

Confira: