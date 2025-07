Vídeo mostra ônibus partindo ao meio em colisão com trem em Curitiba

Um grave acidente na noite dessa terça-feira (22/7) envolvendo um ônibus biarticulado e um trem, em Curitiba (PR), deixou ao menos 11 pessoas feridas. No colisão, o veículo articulado foi partido ao meio. Imagens de câmera de segurança registraram o momento.

Das 11 vítimas, nove foram encaminhadas a hospitais da capital paranaense e região metropolitana, com ferimentos considerados leves a moderados.

Em nota, a Rumo, concessionária responsável pela ferrovia, informou que o acidente aconteceu após o motorista do ônibus desrespeitar a sinalização e tentar cruzar a linha férrea quando o trem se aproximava.

Veja o vídeo:

Em nota, a Transporte Coletivo Glória, responsável pelo ônibus, lamentou o ocorrido e informou que havia 25 pessoas no veículo.

“Todos foram prontamente atendidos. As causas do acidente estão sendo apuradas. A Transporte Coletivo Glória lamenta o ocorrido e reitera seu compromisso com a segurança dos passageiros e a qualidade do transporte público”, finalizou.

A via foi liberada ainda na madrugada desta quarta-feira (23/7). As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia.

A Urbanização da Curitiba (Urbs), em nota, também lamentou o acidente envolvendo o ônibus que faz a linha Ligeirão Norte/Sul.

“A Prefeitura tem atuado e cobrado da União soluções para a questão do transporte ferroviário na capital. O próprio prefeito Eduardo Pimentel tem participado de uma série de reuniões com a ANTT e com o Ministério dos Transportes para viabilizar um contorno ferroviário”, disse.