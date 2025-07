Vídeo mostra rapper acreano em boate cantando música com suposta apologia ao crime organizado

Um vídeo gravado durante uma apresentação do rapper acreano MC Efepê, nome artístico de Luís Felipe Brasileiro, de 23 anos, tem circulado nas redes sociais e gerado debate sobre uma possível apologia ao crime organizado. Na gravação, o artista aparece no palco de uma casa noturna de Rio Branco dizendo: “É a tropa da parte alta, tropa do CV”.

O vídeo foi feito no dia 5 de abril deste ano, durante uma festa de aniversário conhecida como “aniversário do patrão”, como é chamado o gerente de uma casa noturna localizada na parte alta da cidade. O evento reuniu artistas locais e o público habitual da casa.

Com cinco anos de carreira, MC Efepê é conhecido por suas apresentações em boates e casas noturnas da capital. O artista também mantém trabalhos lançados no YouTube, voltados ao público jovem e periférico de Rio Branco.

A equipe do ContilNet entrou em contato com o artista e questionado sobre a repercussão do vídeo e a interpretação de que teria feito apologia ao Comando Vermelho (CV), MC Efepê se defende. “Na minha concepção como artista, isso não é apologia, nem crime. É apenas a minha realidade e o que o meu público quer ouvir”, afirmou.

CONFIRA O VÍDEO: