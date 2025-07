VÍDEO: carro sobe em canteiro após colisão durante briga de trânsito na Via Chico Mendes

Um carro foi parar em cima do canteiro central da Via Chico Mendes, em Rio Branco, na tarde deste sábado (26), após se envolver em um acidente provocado por uma briga de trânsito. O incidente ocorreu no sentido bairro–Centro e chamou a atenção de quem passava pela via, gerando lentidão momentânea no fluxo de veículos.

Segundo informações apuradas no local, o motorista trafegava normalmente quando acabou passando no meio de uma confusão envolvendo outros condutores. Durante o tumulto, um dos veículos envolvidos na briga deu uma arrancada brusca e colidiu na lateral do carro, jogando-o para cima do canteiro central.

O veículo atingido ficou com a lateral visivelmente amassada, exatamente na área da batida. Após a colisão, o outro motorista envolvido fugiu do local sem prestar socorro ou assumir a responsabilidade pelo acidente.

Apesar do susto, apenas pequenas lesões m foram registradas.

Veja o vídeo: