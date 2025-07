Vídeo: Oruam chora e pede ajuda após ter casa invadida pela polícia

Quase 5 meses após ser preso, Oruam se viu, mais uma vez, envolvido em um polêmica com a polícia. O cantor teve sua casa invadida por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (21/7).

Nos stories do Instagram, o cantor apareceu chorando, pedindo ajuda para fãs e ainda contando o que aconteceu: “Quem tiver de moto no Joá. Me ajuda (sic). Eles estão aqui na minha porta 23h. Posta isso aí, tropa, tinham mais de 20 viaturas na porta da minha casa, mesmo delegado que me prendeu”, começou.

E deu mais detalhes: “Eu estava saindo pelo portão, colocaram a pistola na minha cara e tentaram me prender. Nós conseguiu (sair). Quem quiser me ajudar e puder vir pra cá, pra porta do Joá”, pediu.

Choro na web

Ainda entre as publicações, o rapper fez um desabafo, com lágrimas nos olhos, e xingou: “Claro que eles vai (sic) querer prender nós (sic), pô. Nós é (sic) filho de bandido, nós não é (sic) ninguém. Vão entrar na nossa casa meia-noite e fazer o que quiserem. Tudo o que conquistei foi com a minha música. Vai tomar no cu”, disparou.

Logo depois, Oruam desafiou os agentes de segurança: “Até agora não sei o que está acontecendo. Aí, eu quero ver vocês vir (sic) aqui, me pegar dentro do complexo [da Penha, zona norte do Rio]. Não vai me pegar sabe por quê? Porque aqui vocês peidam [têm medo]”, declarou.

E concluiu: “Lá no Joá vocês vão me envergonhar a troco de nada. Agora, vocês vai (sic) inventar vários bagulhos na internet. Mas o quê nós fez (sic)? Nós é (sic) artista, porra, vai tomar no cu. Ontem eu tava com o Travis Scott e eu sou filho do Marcinho [VP], seus filhos da puta”, encerrou.

Informações da polícia

À coluna Mirelle Pinheiro, do Metrópoles, a polícia informou que a ação foi deflagra após policiais da DRE receberem informações de inteligência apontando a presença de um adolescente infrator — um dos principais roubadores de veículos do estado e segurança do traficante Edgar Alves de Andrade, o “Doca” — em uma residência no Joá.

1 de 9 Print do desabafo de Oruam nas redes sociais Instagram/Reprodução 2 de 9 Print do desabafo de Oruam nas redes sociais após ter casa invadida pela Polícia Civil Instagram/Reprodução 3 de 9 O rapper Oruam. Reprodução/Redes sociais. 5 de 9 Oruam chora e pede ajuda após ter casa invadida pela polícia Instagram/Reprodução 7 de 9 O rapper Oruam posou para foto a pedido de PM @reserva.oruam/Instagram/Reprodução

“Uma equipe diligenciou ao local, onde permaneceu monitorando o alvo em viatura descaracterizada. Ao sair da casa, junto com outras quatro pessoas, foi abordado pelos agentes, ocasião na qual foi anunciada a apreensão dele, bem como dos bens que portava, um celular e um cordão.”

Agentes xingados

Ainda de acordo com a corporação, durante a abordagem, o morador da residência, que seria Oruam, conforme apurado, e mais oito indivíduos surgiram na varanda, proferiram xingamentos e atacaram os agentes com pedras, vindo a ferir um dos policiais.

“Tais elementos desceram e continuaram proferindo insultos e ameaças contra a equipe. Um deles, inclusive, citando ser filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o “Marcinho VP”, uma das principais lideranças do Comando Vermelho, como forma de intimidação.”

Motivo da invasão

A polícia alega que um dos homens que participou do ataque aos policiais correu para dentro da casa, o que obrigou a equipe a entrar para capturá-lo. Ele foi autuado em flagrante por desacato, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça, dano e associação para o tráfico.

Oruam e os outros envolvidos teriam fugido do local: “Vale destacar que esta é a segunda vez, em menos de seis meses, que um integrante da facção criminosa é localizado no interior da mesma residência”, evidenciou a PCERJ.