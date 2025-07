Vídeo que mostra a grandeza da Serra do Divisor viraliza nas redes sociais

Um vídeo postado pelo perfil Jurua Aventuras no TikTok vem conquistando o público com a beleza impressionante da Serra do Divisor, no Acre. Com mais de 30 mil visualizações, o conteúdo mostra o mirante localizado a quase 600 metros de altitude, que oferece uma vista panorâmica de 360 graus de uma das áreas mais preservadas da Amazônia.

A Serra do Divisor é conhecida por sua riqueza natural e biodiversidade, e o mirante é considerado um dos pontos mais espetaculares para apreciar a floresta amazônica. No vídeo, a paisagem já chama a atenção do alto, com uma imensidão verde que se perde no horizonte.

No entanto, o momento mais marcante para os visitantes é o nascer do sol, que transforma o cenário em um espetáculo único de cores e luzes. Para viver essa experiência, os aventureiros precisam acordar cedo e enfrentar uma subida desafiadora pela floresta, que recompensa o esforço com uma visão inesquecível.

O sucesso do vídeo no TikTok mostra como as belezas naturais do Acre vêm ganhando destaque nas redes sociais, despertando o interesse de turistas e amantes da natureza para destinos pouco explorados. O perfil Jurua Aventuras tem se destacado justamente por registrar essas experiências autênticas na região do Juruá e arredores.