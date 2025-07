VÍDEO E FOTOS: show pirotécnico encanta público na abertura do rodeio da Expoacre 2025

Nem mesmo a chuva que antecedeu a abertura da Arena de Rodeio foi capaz de desanimar o público da Expoacre 2025, que compareceu em peso na noite desta segunda-feira (28) para prestigiar um dos momentos mais esperados da feira: o show pirotécnico que marcou o início oficial da competição entre peões e touros.

As luzes coloridas iluminaram o céu de Rio Branco logo após a apresentação da realeza do rodeio e a entrada dos competidores. A combinação de música, fogos e animação contagiou os presentes, que resistiram ao tempo instável e celebraram a abertura da 50ª edição da maior feira agropecuária do Acre com entusiasmo.

O espetáculo visual foi acompanhado de perto por autoridades como o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis, além de famílias inteiras que lotaram as arquibancadas.

Veja vídeo e fotos: