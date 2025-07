Vídeo: terremoto de magnitude 8,8 abala sala de cirurgia na Rússia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra médicos realizando uma cirurgia em Petropavlovsk-Kamchatsky, cidade no extremo leste da Rússia, no momento em que um terremoto de magnitude 8,8 atingiu o país nesta quarta-feira (30/7).

Nas imagens, é possível ver os profissionais segurando o paciente durante os tremores. O ministro da Saúde da região, Oleg Melnikov, afirmou que procedimento não foi interrompido. Veja:

“Apesar do perigo, os médicos mantiveram a calma e permaneceram com o paciente até o fim”, afirmou o ministro em seu canal no Telegram.

Entenda

Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu, nesta terça-feira (29/7), a costa leste da Rússia, próximo ao município Petropavlovsk-Kamchatskiy, com cerca de 165 mil habitantes, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

nesta terça-feira (29/7), a costa leste da Rússia, próximo ao município Petropavlovsk-Kamchatskiy, com cerca de 165 mil habitantes, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O abalo, considerado um dos mais fortes das últimas décadas na região, provocou tsunami no país e no Japão . Também houve a emissão de alertas de ondas gigantes para outros países como Estados Unidos e Filipinas.

. Também houve a emissão de alertas de ondas gigantes para outros países como Estados Unidos e Filipinas. Tremores em áreas rasas costumam ter maior potencial de causar ondas, o que levou autoridades a emitirem alertas para a Rússia e o Japão antes da ocorrência do fenômeno, de fato.

Segundo a mídia local, os médicos são da área de oncologia. O estado de saúde do paciente operado é considerado estável.

Leia também

Ainda de acordo com o ministro Melnikov, os profissionais da saúde foram instruídos “a prepararem documentos para submissão aos prêmios estaduais, que não interromperam a operação durante os tremores mais fortes, mantiveram a compostura e o profissionalismo”.

Terremoto mais intenso desde 2011

O terremoto atingiu a costa leste da Rússia, próximo ao município Petropavlovsk-Kamchatskiy, com cerca de 165 mil habitantes. O abalo, considerado um dos mais fortes das últimas décadas na região, provocou alertas de tsunami e evacuações preventivas.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Pessoas caminham ao longo de uma tela que transmite informações televisivas sobre o alerta de tsunami no Japão, em 30 de julho de 2025, em Tóquio, Japão

David Mareuil/Anadolu via Getty Images 2 de 4

TÓQUIO, JAPÃO – 30 DE JULHO: Viajantes são vistos na Estação de Tóquio enquanto observam uma placa anunciando o cancelamento de alguns trens, após um alerta de tsunami em 30 de julho de 2025, em Tóquio, Japão

David Mareuil/Anadolu via Getty Images 3 de 4

Uma captura de vídeo mostra pessoas sendo evacuadas após o terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a Península de Kamchatka e um tsunami que inundou parcialmente a área, incluindo as instalações da empresa pesqueira Alaid, em 30 de julho de 2025, na região de Sakhalin, Rússia

Ministério de Situações de Emergência da Rússia / Material Divulgado / Anadolu via Getty Images 4 de 4

Terremoto de magnitude 8,8 acende alerta em países do Pacífico

Kamchatka of Geophysical Survey/Anadolu via Getty Images

O epicentro foi registrado a 125 quilômetros do litoral, com profundidade de 18,2 km. Cerca de uma hora após o primero abalo, dois outros terremotos de magnitude 6,3 e 6,9 foram registrados, ambos com profundidade de 10 km.

A magnitude do terremoto é a mais forte já registrada na região, desde 1952.