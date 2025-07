VÍDEO: trator derruba fios de energia e internet em via movimentada de Rio Branco

Um trator derrubou fios de energia e internet na Rua Rio de Janeiro, em Rio Branco, capital do estado do Acre, e deixou o local sem prestar assistência, segundo informações divulgadas pelo perfil Enjoy Club, nesta segunda-feira (21). Os cabos ficaram expostos no meio da pista, oferecendo risco iminente de acidentes.

De acordo com os relatos, os fios atingem parte da via e podem comprometer a visibilidade e a segurança de motoristas e motociclistas. O caso gerou alerta entre moradores e frequentadores da região, que solicitaram atenção redobrada de quem transita pelo local.

As autoridades competentes foram acionadas e uma equipe técnica deve ser enviada para realizar os reparos. Enquanto isso, a orientação é reduzir a velocidade e evitar o trecho até que a situação seja normalizada.

A população também pode entrar em contato com os canais de emergência em caso de necessidade.

Veja o vídeo: