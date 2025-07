Vídeo: Zambelli diz ser “exilada” e agradece apoio de Flávio Bolsonaro

A deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) afirmou estar vivendo como uma “exilada política” na Itália e agradeceu o apoio do senador Flávio Bolsonaro, que, em entrevista à coluna, fez um apelo ao governo italiano para que acolha a parlamentar no país.

Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão e à perda do mandato por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ela fugiu para a Europa enquanto aguardava o recurso em liberdade.

“Eu queria dizer que hoje acordei com uma notícia muito boa, que é um vídeo do Flávio Bolsonaro falando por mim, pedindo por mim para a [primeira-ministra da Itália] Giorgia Meloni, para o Matteo Salvini, que é o vice-primeiro-ministro daqui, pedindo para que me recebessem porque sou uma exilada política, sou uma perseguida política no Brasil”, disse Zambelli, em vídeo obtido pela coluna, referindo-se à entrevista concedida pelo senador na última quinta-feira (24/7).

Ela também avaliou que o comentário de Flávio Bolsonaro a ajudaria na tentativa de obter abrigo político. “Tudo isso que vem acontecendo só vem facilitar o nosso entendimento aqui, porque se não estivesse acontecendo tudo isso, com a sanção, com uma série de coisas, realmente não daria para entender o que está acontecendo comigo.”

A deputada finalizou: “Agradeço ao meu advogado Fábio Pagnozzi, que tem feito um trabalho maravilhoso no Brasil por mim, agradecer aos meus colegas que mandaram ‘feliz aniversário’ por vídeo e o trabalho que eles estão tendo também em me defender, muito obrigada pelo carinho de vocês e que Deus abençoe. Grande abraço.”

Na entrevista, Flávio Bolsonaro defendeu que a Itália acolha Zambelli. “Se ela estiver na Itália mesmo, quero pedir às autoridades italianas, publicamente, que abram as portas do governo para essa perseguida política, porque ela foi para lá por saber que não enfrentaria um processo justo e imparcial — já está pré-condenada.”

O senador também afirmou que a deputada não tem mantido contato com ele ou com outros aliados no Brasil.

Pedido à Interpol

Zambelli enviou um requerimento oficial à Interpol para saber se é alvo de alerta internacional de captura. No documento assinado por Fábio Pagnozzi, seu advogado, a deputada solicita à Comissão de Controle dos Arquivos da Interpol acesso a informações sobre uma possível inclusão de seu nome na lista de procurados.

“Considerando as sérias alegações de perseguição política atualmente envolvendo a sra. Zambelli no Brasil, solicitamos formalmente acesso a qualquer informação ou documentação relacionada”, escreveu Pagnozzi.

O requerimento também cita o Itamaraty como responsável por intermediar pedidos de cooperação internacional, mas, segundo a defesa, ainda não houve resposta oficial.