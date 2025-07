Vila Kids alegra Expoacre Juruá com presença massiva de crianças e atrações infantis

A quinta noite da Expoacre Juruá 2025, ocorrida na Arena do Juruá, foi tomada por risos, cores e muita diversão com o Festival Vila Kids, o evento especialmente dedicado ao público infantil. A partir das 19h30, o espaço se transformou em um verdadeiro parque de alegria, atraindo centenas de crianças acompanhadas por familiares e repletas de sorrisos.

A programação incluiu apresentações encantadoras no palco principal, que divertiu os pequenos com músicas, danças e interações com os apresentadores. O ambiente foi cuidadosamente pensado para garantir segurança e conforto, com espaços acessíveis e equipe preparada para receber o público de todas as idades.

Além do show infantil, o Festival Vila Kids acontece na sequência da movimentação intensa pela cavalgada e finalização do rodeio, criando uma atmosfera perfeita para estender a alegria em família. Esta combinação de atrações fez da noite do sábado um dos momentos mais aguardados da programação.

De acordo com participantes, “as crianças ficaram encantadas com as músicas e a animação no palco”, reforçando o sucesso da iniciativa. O público infantil se espalhou entre brinquedos, oficinas e espaços de convivência, garantindo diversão e integração.

Veja o vídeo: