Vini Jr. ataca de cantor e solta a voz ao lado de Léo Santana no casamento de Tainá e Militão

Além do marido de Lore Improta, fenômeno do axé, a festa do matrimônio terá show do sertanejo Gusttavo Lima. Veja o vídeo!

Padrinho de casamento de Tainá Castro e Éder Militão, o atacante Vini Jr. soltou a voz no palco do casamento durante o show do cantor Léo Santana. Ao som de “Posturado e Calmo”, o jogador mostrou desenvoltura com o microfone. A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira (18/7), no hotel cinco estrelas Palácio Tangará, em São Paulo.

Além de Vini, o noivo Militão, os jogadores Rodrygo Goes e Camavinga, e os demais padrinhos também estavam aproveitando a atração do palco, mostrando o rebolado em dia com outra música de Léo, “Santinha”.

Éder Militão e Vini Jr. cantam junto de Léo Santana no casamento do jogador do Real Madrir com Tainá Castro
Éder Militão e Léo Santana no casamento do jogador com Tainá Castro
Éder Militão, Tainá Castro e os filhos curtem juntos show do Léo Santana na festa de casamento do casal

O evento está previsto para durar até a manhã do dia seguinte. A primeira grande atração foi o cantor baiano, que compartilhou nas redes sociais registros dos noivos dançando seus hits na companhia dos filhos.

Além de Léo Santana, a festa de casamento luxuosa também terá um show exclusivo do cantor Gusttavo Lima. A reportagem do portal LeoDias descobriu que o zagueiro do Real Madrid e a influenciadora desembolsaram mais de R$ 2 milhões na celebração, sendo R$ 1 milhão apenas para o cachê do sertanejo.