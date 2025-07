Vini Jr. recebe Travis Scott e Camavinga em casa e divulga clube português

Ainda curtindo os últimos dias de férias antes da reapresentação no Real Madrid, prevista para o início de agosto, Vinícius Júnior aproveitou o domingo (20/7) para bater bola com amigos com a camisa do Alverca, clube português do qual é coproprietário. Entre eles, estava o cantor internacional Travis Scott, que veio para o aniversário do jogador, como antecipou o portal LeoDias.

O atacante brasileiro recebeu no Rio de Janeiro o companheiro de time Eduardo Camavinga e os artistas norte-americanos Travis Scott e Chase B. Os quatro apareceram juntos em uma sequência de publicações no Instagram de Vini, vestindo a camisa do Alverca, recentemente promovido à primeira divisão da liga portuguesa.

Na foto, Vini aparece em um primeiro momento com o meio-campista francês e com o rapper Travis Scott. Em seguida, todos posam com o uniforme do clube. O gesto não passou despercebido pelos fãs e repercutiu nas redes sociais.

Conforme antecipado pelo portal LeoDias, o cantor internacional marcou presença na comemoração do jogador de futebol e foi visto pouco antes em uma lanchonete no Rio de Janeiro.

O encontro fez parte da festa de Vini, mas serviu também como uma jogada estratégica de marketing, aproveitando a presença de celebridades internacionais para projetar o Alverca no cenário mundial.