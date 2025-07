Vintage Culture confirma retorno a Porto Velho após seis anos; confira a data do show!

Após seis anos longe dos palcos de Porto Velho, o fenômeno da música eletrônica Vintage Culture está de volta à capital rondoniense para uma apresentação no dia 18 de outubro e promete ser um dos eventos mais aguardados do ano.

Reconhecido internacionalmente por suas performances marcante, Vintage Culture retorna a Rondônia em um dos melhores momentos de sua carreira. O artista acumula conquistas expressivas, com músicas que alcançaram o topo das paradas da Billboard, Spotify e Beatport. Ao longo da trajetória, já ultrapassou a marca de 1,5 bilhão de streams no Spotify, além de somar certificações de Diamante, Platina e Ouro, comprovando sua relevância e influência na cena eletrônica global.

Por trás do projeto está o DJ e produtor Lukas Ruiz, responsável por revolucionar a música eletrônica brasileira e fortalecer o cenário com iniciativas como o festival Só Track Boa. O evento, que cresceu junto com a carreira do artista, reúne cerca de 60 mil pessoas a cada edição e se consolidou como um dos maiores encontros da música eletrônica no país.

Em Porto Velho, a apresentação promete ser histórica e está sendo organizada pela DEEP SOUL, em parceria com a Wisso Entertainment, ambas reconhecidas por promover grandes eventos no segmento. A venda de ingressos será anunciada em breve.