Violão autografado por Wesley Safadão será leiloado em evento solidário em Cruzeiro do Sul

Um violão autografado pelo cantor Wesley Safadão será uma das principais atrações do 5º Leilão Direito de Viver, que acontece no próximo dia 27 de julho, a partir das 10h, na Fazenda Sr. Nascimento, na Estrada de Guajará, em Cruzeiro do Sul, Acre. O evento é realizado em prol do Hospital de Amor, referência nacional no tratamento oncológico gratuito.

Com o lema “Quando a música encontra o amor”, a organização prepara uma tarde marcada por solidariedade e emoção, onde cada item leiloado representa um gesto de esperança. Ao todo, mais de 30 prendas serão colocadas em leilão, com arrecadação 100% revertida para a manutenção e ampliação dos serviços do Hospital de Amor.

O momento em que Safadão autografa o violão já repercute nas redes sociais e simboliza o envolvimento de grandes nomes da música brasileira na causa. “Cada acorde se transforma em esperança”, destacou a organização ao divulgar o gesto do cantor.

O leilão é uma das ações mais importantes do calendário solidário no Vale do Juruá e mobiliza empresários, artistas, produtores rurais e a população em geral. A expectativa é de superar a arrecadação das edições anteriores, reforçando o compromisso da região com a luta contra o câncer.

Informações para doações podem ser obtidas diretamente com os organizadores:

• Nirlei Barbary: (68) 99998-6555

• Tarcísio Barbary: (68) 99984-3999

Veja o vídeo: