Violência brutal! Ex-jogador de basquete desfigura rosto de ex-namorada

Após ser brutalmente espancada pelo ex-jogador de basquete Igor Cabral, que desferiu mais de 60 socos na ex-namorada dentro de um elevador, a vítima, de 35 anos, ficou com o rosto desfigurado e sem condições de falar.

Ela sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar, por isso será submetida a uma cirurgia nesta semana.

O agressor foi preso no mesmo dia e segue em prisão preventiva desde que passou por audiência de custódia. Ele será indiciado por tentativa de feminicídio.

Em depoimento, ele alegou que teve um “surto claustrofóbico” no elevador. No entanto, o motivo do espancamento estaria relacionado a “ciúme”.

Veja imagens do crime:

Detalhes da agressão e prisão

O crime ocorreu por volta das 16h do último sábado (26/7) e foi registrado pela câmera de segurança do elevador de um condomínio de luxo, próximo à praia de Ponta Negra, em Natal (RN).

O vídeo mostra os dois envolvidos discutirem e, quando a porta do elevador se fecha, o criminoso parte para cima da vítima e começa a desferir socos nela.

Uma amiga da ex-namorada de Igor – que pediu para não ser identificada – contou que um segurança do condomínio viu as imagens da agressão pela câmera do elevador e acionou a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN).

Quando o elevador chegou no térreo, o agressor foi contido por moradores do condomínio e acabou preso. A vítima foi levada para o Hospital Walfredo Gurgel, onde recebeu um laudo que constatou a existência das múltiplas fraturas.

Assista:

Histórico de violência

Um novo vídeo que circula nas mídias sociais mostra que Igor não brigava apenas com a ex, pois tinha um histórico de confusões com direito a casos de violência na rua.

Pelas imagens, é possível ver o ex-atleta em uma troca de agressões físicas dentro de casa, com um “amigo”, durante uma festa no município de Caicó (RN).

Para a polícia local, o vídeo reforça o comportamento explosivo de Igor e um padrão recorrente de violência.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.