Violência em bar: Personal é espancado após defender mulher no interior

O personal trainer Thiago Medeiros, de 32 anos, foi espancado por um homem ainda não identificado no dia 21 de junho, durante uma briga em um bar no centro de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo.

Um vídeo chocante mostra Thiago (de roupa branca) brigando com o agressor, que o atinge na cabeça com uma taça. Thiago tenta se defender, mas é derrubado no chão com a ajuda de outro rapaz e é atingido várias vezes no rosto com os estilhaços da taça.

O personal, que reside na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, estava na cidade paulista durante o fim de semana do Encontro Brasileiro de Autos Antigos. Ele estava com um grupo de amigos em um bar quando a confusão começou.

O relato da agressão e a investigação

Segundo o boletim de ocorrência obtido pelo Metrópoles, Thiago relatou que as agressões tiveram início quando um dos suspeitos, que aparentava ter entre 25 e 30 anos e estava “visivelmente embriagado”, se aproximou do grupo e começou a “insultar e importunar verbalmente uma das mulheres presentes”.

Nesse momento, Thiago interveio e pediu que o rapaz se afastasse. Os dois entraram em conflito, e o agressor o golpeou no rosto com uma taça que continha “uma bebida azul”. O registro policial foi feito de forma eletrônica, e a vítima conta o ocorrido em primeira pessoa. O personal afirma que foi golpeado mesmo desacordado.

“O agressor, segurando uma taça com bebida azul, golpeou meu rosto com o copo, que se quebrou, e continuou a desferir sucessivos golpes com os estilhaços, mesmo após eu cair desacordado ao chão”, diz o relato.

Uma ambulância que passava pelo local prestou socorro imediato, levando a vítima ao Hospital Municipal de Águas de Lindóia, onde Thiago passou por cirurgia e recebeu aproximadamente 40 pontos no rosto. No dia seguinte à agressão, ele foi transferido ao Hospital Unimed Piracicaba para realizar uma tomografia e receber acompanhamento especializado.

O personal afirmou que não conhece o agressor, mas citou imagens e testemunhas que podem ser identificadas por funcionários do bar, o que pode ajudar na investigação.

O caso foi registrado como lesão corporal e está sendo investigado por meio de um inquérito policial conduzido pela Delegacia de Águas de Lindóia. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o suspeito ainda não foi identificado. O Metrópoles apurou que o proprietário do bar e funcionários devem ser ouvidos “extraoficialmente” esta semana. O dono do estabelecimento já havia dito ao delegado responsável que não conhece o agressor e nunca o tinha visto na região, mas ouviu dizer que o suspeito seria de Brasília, no Distrito Federal.

A investigação também tentou contato com Thiago para um depoimento online, mas ainda não obteve retorno.

