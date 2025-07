Violência: facção mata morador por comemorar prisão de traficante

“Cuidado para não amanhecer com a boca cheia de formiga” é uma expressão levada à risca por facções de Salvador, Bahia, em relação a comentários de moradores sobre o tráfico. Na manhã de terça-feira (29/7), o reciclador Anderson Pereira Conceição, de 46 anos, foi encontrado morto em casa após ser espancado na noite anterior no bairro de São Gonçalo do Retiro. A vítima virou alvo de traficantes do Bonde do Maluco (BDM) por comentar a prisão de uma liderança do grupo criminoso no bairro.

Uma fonte policial consultada pela reportagem, que pede para não ter nome e cargos revelados, explica que, para o BDM, Anderson celebrou a prisão do traficante. “Essa comemoração, na verdade, seria um comentário sobre a prisão no sentido de ‘ainda bem que prenderam’. Ele falou isso e, de alguma forma, chegou nos ouvidos de traficantes que são responsáveis por diversos homicídios e espancaram ele”, conta.

