VIPs da Front: autoridade tenta reatar com a ex, enquanto amigo mira mulher do outro

Feliz aniversário, Felipe!

Na última sexta-feira, dia 11, celebramos mais um ano de vida de uma pessoa incrível!

Felipe é autêntico, apaixonado pela cultura, um profissional da saúde espetacular e, acima de tudo, um ser humano que cativa todos ao seu redor com sua leveza, inteligência e generosidade.

Que este novo ciclo traga ainda mais realizações, saúde e alegrias.

Você é inspiração para muitos, e é uma honra poder celebrar sua existência.

Felicidades!

Campeonato Estadual de Vôlei do Alto Acre

Nos dias 11 e 12 de julho, o Ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro, em Epitaciolândia, foi palco da fase regional do Campeonato Estadual de Voleibol do Alto Acre. Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, o evento reuniu equipes masculinas e femininas em jogos disputados e de alto nível técnico.

No masculino, participaram as equipes de Epitaciolândia, Brasileia, Xapuri, AVQ (Senador Guiomard) e Acrelândia. Já no feminino, competiram os times de Epitaciolândia, Brasileia e AVQ.

A equipe masculina de Epitaciolândia foi o grande destaque da competição, conquistando o título de forma invicta e garantindo vaga para a fase final do Estadual, junto com o time AVQ de Senador Guiomard. No feminino, Epitaciolândia e AVQ também avançaram, após se destacarem com as melhores campanhas da etapa.

O campeonato atraiu torcedores e movimentou a cena esportiva da região, promovendo a integração entre os municípios e fortalecendo o incentivo ao voleibol. A expectativa agora se volta para a próxima fase do Estadual, que promete ainda mais emoção e grandes jogos no Vale do Acre.

XIII Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu

No último domingo, 12 de julho, Epitaciolândia foi palco da XIII Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu, que reuniu mais de 100 atletas de cidades como Brasileia, Rio Branco, Xapuri e da própria Epitaciolândia. O evento marcou também os 15 anos da Escola de Artes Marciais Leão Dourado, referência na formação esportiva e social no Alto Acre.

A competição aconteceu na sede da academia e contou com lutas em diversas categorias, do mirim ao adulto. O Sansay Mestre Amarildo Ferreira celebrou a trajetória da escola e o impacto positivo do jiu-jitsu na vida de seus alunos.

Com apoio da Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do prefeito Sérgio Lopes, o evento reforça o compromisso da gestão municipal com o incentivo ao esporte e à formação cidadã, por meio de projetos que já alcançam alunos da rede pública com aulas de artes marciais nas escolas.

A Copa Leão Dourado segue como uma vitrine de talentos e um importante espaço de inclusão, respeito e superação.

Academia de Letras de Brasiléia

Na última sexta-feira, 11 de julho, Brasiléia viveu um momento histórico com a realização da reunião que marcou o início da criação da Academia Brasiliense de Letras. O encontro contou com a presença do presidente da Academia Acreana de Letras, Adalberto Queiroz, acompanhado dos membros Dr. Pedro Ranzi e professor José Dourado, que contribuíram com experiências e palavras de incentivo à nova iniciativa cultural.

Representando o poder público, estiveram presentes a secretária de Gabinete Gorete Bibiano, em nome do prefeito Carlinhos do Pelado, e a professora Gislene Salvatierra, presidente da comissão de implantação da Academia Brasiléia.

Educadores, escritores locais e convidados prestigiaram o momento, reforçando o compromisso de valorizar a literatura como ferramenta de transformação e identidade cultural. Segundo Adalberto Queiroz, “a criação da Academia Brasiliense de Letras será um marco para o município, como espaço de diálogo, memória e fomento aos talentos literários da região.”

19º Festival de Praia agita Assis Brasil

A tradicional Praia do Cigano, em Assis Brasil (AC), será palco do 19º Festival de Praia, que acontece nos dias 18, 19 e 20 de julho, prometendo muita música, diversão e integração cultural na tríplice fronteira.

A programação musical está repleta de atrações, incluindo nomes como DJ Thiago Rodrigues, Adriel dos Teclados, Nathalia Azevedo, Grupo Cristal (Bolívia), Sandra Melo & Banda, Toinho e Maria Clara, Samba do Carlão, JQS dos Teclados, Messaque, Aglenei Miranda e JP dos Teclados, Pegada Prime, entre outros artistas locais e regionais.

Além das atrações, a Prefeitura de Assis Brasil reforça orientações importantes para o público:

É permitida a entrada de térmicas com gelo e bebidas não alcoólicas.

É proibida a entrada com bebidas alcoólicas no perímetro do evento.

Não será permitida a entrada com garrafas ou objetos de vidro.

O evento é uma realização da Prefeitura de Assis Brasil, com apoio do Governo do Estado do Acre, e busca promover cultura, lazer e integração entre os povos do Brasil, Bolívia e Peru.

Saúde na fronteira

Diante do aumento de casos de sarampo registrados na Bolívia, as prefeituras dos municípios do Alto Acre, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri, estão intensificando as campanhas de vacinação para prevenir a disseminação da doença na região de fronteira.

A medida preventiva tem como objetivo evitar um possível surto, especialmente considerando a proximidade e o intenso fluxo de pessoas entre os países da tríplice fronteira. As secretarias municipais de saúde estão promovendo ações em postos fixos e também em unidades móveis, com foco especial na imunização de crianças, adolescentes e adultos que ainda não estão com o esquema vacinal completo.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode causar complicações graves, especialmente em crianças. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção.

As autoridades reforçam a importância de que todos verifiquem suas carteiras de vacinação e procurem os postos de saúde para garantir a proteção individual e coletiva. A colaboração da população é fundamental para impedir que o vírus se espalhe no lado brasileiro da fronteira.

Queijo’s Supremos Schons

Os Queijo’s Supremos Schons são mais do que simples queijos — são o resultado de um trabalho artesanal feito com dedicação, ingredientes selecionados e um rigoroso cuidado em cada etapa da produção. O resultado? Um queijo de alta qualidade, com textura perfeita e um sabor inesquecível, que agrada os paladares mais exigentes.

Produzidos sob encomenda, nossos queijos chegam até você sempre frescos, mantendo o aroma, o sabor e a excelência que fazem dos Supremos Schons uma verdadeira referência quando o assunto é queijo artesanal.

Entregas disponíveis às terças e sextas-feiras, com toda a pontualidade e cuidado que nossos clientes merecem.

Ideal para cafés da manhã, tábuas de frios, receitas especiais ou para saborear puro, como merece.

Faça sua encomenda agora mesmo pelo WhatsApp: (68) 99973-3840

Descubra o verdadeiro sabor do queijo feito com alma, tradição e qualidade. Escolha Supremos Schons.

2ª edição da Calourada de Medicina

Os veteranos já sabem e os calouros que se preparem: está chegando a 2ª edição da Calourada de Medicina, organizada pelos Spotted’s das universidades UAP, UPDS e UNITEPC. Com visual repaginado, clima tropical e muita expectativa no ar, o evento promete superar a primeira edição e reunir acadêmicos de Medicina em uma grande festa de integração.

A Calourada será voltada aos estudantes das instituições bolivianas, com foco na recepção dos novos alunos, celebração, amizade e diversão com responsabilidade.

Aguardem mais informações em breve nas redes sociais oficiais dos Spotted’s!

Se você ou sua empresa deseja apoiar esse grande evento acadêmico e ter sua marca divulgada para um público jovem, universitário e engajado, entre em contato com a organização e seja um patrocinador da Calourada de Medicina 2025!

Vida alheia

No lado de cá da fronteira, o que se comenta nas rodinhas de tereré é que uma certa autoridade local anda ensaiando mais do que grupo de quadrilha, só que pra se reaproximar de uma ex que hoje tá mais engajada no samba do que na política.

E dizem que a bomba tá prestes a estourar nos bastidores da Câmara, porque o affair é gente da oposição e, se virar escândalo, tem gente que pode sair do palanque direto pro divã.

Final de semestre na medicina tá aquela mistura de pressão e charme! As medícines tão fazendo de tudo pra garantir os 51 pontos que salvam o semestre e, claro, algumas investem naquele jeitinho especial com os doutores para conseguir aquela ajudinha extra. Rola aquele clima nos corredores, uns olhares demorados, conversas que parecem inocentes, mas que deixam todo mundo de antena ligada. Dizem que tem até quem aproveite os plantões para ficar mais perto dos professores, garantindo não só aprendizado, mas umas vantagens no boletim. Nada escandaloso, só aquela malandragem que todo estudante conhece na reta final, e que deixa o semestre mais leve (e um pouco mais divertido).

O clima esquentou depois que um marido desconfiado resolveu dar aquela olhadinha no celular da esposa e não é que ele encontrou uma mensagem pra lá de picante? E o pior: enviada pelo melhor amigo dele! Isso mesmo! O cara que ele chamava de irmão, parceiro de churrasco e compadre de confiança, estava mandando recadinhos nada inocentes pra esposa alheia. Segundo fontes da vida real, a mensagem tinha emojis suspeitos, elogios ousados e até proposta indecente. O barraco foi certo: teve grito, porta batendo e até ameaça de quebrar celular. O marido, indignado, teria mandado o “amigo” embora do grupo da resenha e avisou que a amizade morreu ali mesmo. Já a esposa jura que foi só “brincadeira de mau gosto” e que ela nunca deu liberdade. Mas a pergunta que não quer calar é: teve coisa ou não teve?

Tem um nome circulando com força nos bastidores femininos da fronteira, e não é por causa de operação policial ou missão oficial, não. É que um certo carinha da segurança pública tá virando assunto nas rodinhas por um talento que vai muito além da farda: os bons tratos entre quatro paredes! Segundo relatos de algumas fontes privilegiadíssimas (e satisfeitas), o rapaz é discreto na rua, mas quando a porta fecha entrega um verdadeiro serviço de excelência. Gentil, atencioso e com “habilidades operacionais” que nenhuma academia de polícia ensinaria, é isso que tá fazendo ele ganhar fama e fila de interessadas. Dizem que ele trata cada encontro como se fosse missão de alto risco: dedicação total, atenção aos detalhes e zero pressa pra encerrar o expediente. Resultado? Corações acelerados, lençóis bagunçados e grupos de amigas disputando quem vai ser a próxima a receber essa “segurança personalizada”. E como tudo que é bom, vaza: agora, até quem nunca se interessou por segurança pública anda de olho no fardado famoso. Mas atenção: o bonitão é do tipo que preza pela descrição, então se você quiser experimentar, tem que entrar na fila e manter a boca fechada!

Apoio: