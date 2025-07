Viralizou! Traição em show do Coldplay vira minigame de navegador

O escândalo da traição na “Kiss Cam” durante um show da banda Coldplay virou um minigame de navegador com visual retrô em 16 bits. Após imagens da traição envolvendo o CEO e chefe de RH de uma empresa de tecnologia bilionária viralizarem nas redes sociais de diversos países, um internauta recriou o momento em forma de jogo, desenvolvido em poucas horas. Batizado de Coldplay Canoodlers, o título gratuito coloca o jogador no papel de um cinegrafista encarregado de achar o casal extraconjugal.

Em Coldplay Canoodlers, o jogador é um operador de câmera durante um show do Coldplay. Ao som de “Viva la Vida”, sucesso de 2008, o objetivo é mover o mouse pela tela para encontrar o casal na plateia. A mecânica do jogo é simples e o próprio criador, Jonathan Mann, cantor e compositor conhecido pelo canal “Song A Day”, afirma tê-lo desenvolvido em apenas quatro horas, com a ajuda do ChatGPT.

Para a surpresa de Mann, o minigame também virou um fenômeno nas redes: acumulou mais de 5 milhões de visualizações apenas no post de anúncio feito na plataforma X (antigo Twitter). O jogo não está disponível no Steam, mas pode ser jogado gratuitamente via navegador pelo seguinte endereço hospedado no GitHub: https://songadaymann.github.io/coldplay-canoodle.

i vibe coded a little game called Coldplay Canoodlers

you’re the camera operator and you have to find the CEO and HR lady canoodling

10 points every time you find them

👇link pic.twitter.com/aA6e1R5aGJ

— 17 years of song a day (@songadaymann) July 18, 2025