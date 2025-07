Virgil Abloh será homenageado com exposição no Paris Fashion Week

Com uma carreira de grande influência, o estilista Virgil Abloh receberá uma homenagem póstuma na próxima edição da Semana de Moda em Paris, programada para ocorrer entre 29 de setembro e 7 de outubro. Organizada pela Nike, a exposição Virgil Abloh: The Codes abrirá os arquivos do designer revolucionário do streetwear.

Virgil Abloh foi um dos nomes mais respeitados da moda

Conheça a exposição Virgil Abloh: The Codes

Celebrando os quase 20 anos de carreira do designer, que morreu, em 2021, aos 41 anos, a Virgil Abloh Foundation, em parceria com a Nike, irá expor parte da Virgil Abloh Archives (VAA), uma coleção com mais de 20 mil itens desenvolvidos por Abloh ainda em vida. A mostra será apresentada no Grand Palais, a partir de 30 de setembro — data do aniversário do estilista — até 10 de outubro.

Entre os arquivos do criativo, serão expostos trabalhos que furaram a bolha da moda, contemplando também músicas, publicidades e esboços. A ativação no Paris Fashion Week dá início à proposta de Shannon Abloh, viúva de Virgil e CEO da Virgil Abloh Securities, que, após o falecimento do estilista, se dedica à fundação, afim de manter o legado e as obras vivas e conservadas.

Fora o design, Virgil tinha outras habilidades artísticas

Shannon Abloh dedica sua vida ao legado de Virgil

“Esta exposição é apenas o começo do nosso trabalho para compartilhar o legado e os princípios de Virgil com a comunidade criativa e o mundo em geral. Compartilhar sua coleção pessoal, projetos inacabados e suas obras-primas com o público é como celebramos o legado de Virgil e seu compromisso em tornar a informação acessível e colaborativa. Por meio do Arquivo , Virgil permanecerá como uma fonte de inspiração e um farol de conhecimento criativo”, declarou Shannon Abloh, em comunicado publicado no virgilabloh.com.

Segundo os parceiros Nike e VAA, a mostra servirá como uma sequência à exposição Virgil Abloh: The Codes c/o Architecture, apresentada em 2022, e deve incluir também itens não lançados da parceria entre a Off-White e a marca esportiva norte-americana. Fora as obras artísticas, o evento também oferecerá workshops e performances especiais.

O estilista era querido na indústria

Seu estilo pessoal moldava tendências

A influência de seus trabalhos é percebida até os dias de hoje

Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images