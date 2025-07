Virginia Fonseca revela ter expulsado Lucas Guedez de sua mansão

Virginia Fonseca surpreendeu ao contar que já expulsou Lucas Guedez de sua casa. Durante o programa Sabadou, apresentadora por ela no SBT, a influenciadora digital relembrou uma briga marcante que os dois tiveram e deu detalhes sobre o episódio que terminou com ele fora de sua mansão.

A treta teria começado após Lucas contar para a amiga que uma pessoa a estava criticando em uma conversa. Ao ouvir a história, Virginia pediu para que ele a defendesse, mas Guedez entendeu que a ex-esposa de Zé Felipe queria que ele não falasse mais com a pessoa.

Leia também

“O Lucas comentou de uma pessoa que ligou para ele e essa pessoa começou a meio que falar mal de mim. Começou a querer me menosprezar. E o Lucas contando na mesa. E eu falei: ‘Eu só ficaria muito chateada se, na mesa com essa pessoa, ela falar e você não me defender porque aí eu não acho que seja amizade’. O Lucas interpretou de outra forma. Ele interpretou como se eu estivesse falando que ele não podia encontrar essa pessoa”, contou Virginia.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Virgínia Fonseca estreou como apresentadora no SBT

Reprodução/Instagram 2 de 5

Virginia Fonseca

Reprodução. 3 de 5

Virginia Fonseca e Lucas Guedez

Reprodução/Redes sociais 4 de 5

Virginia Fonseca e Lucas Guedez

Reprodução/Redes sociais 5 de 5

Virginia Fonseca e Lucas Guedez

Reprodução/Redes sociais

Lucas Guedes, por sua vez, deu a sua versão do caso: “Eu lembro até hoje da cena na mesa, e eu entendi: ‘Você não quer que eu ande com essa pessoa?’. Me deu um gatilhinho que eu não sabia que eu tinha, o gatilho de alguém de me proibir de fazer algo. Na hora que ela falou isso, eu falei: ‘A última amizade que eu aceito comandar a minha vida é você’”, entregou.

A expulsão

Virginia Fonseca contou que, após a troca de farpas, Lucas Guedez foi para o quarto e os dois ficaram emburrados. O influenciador chegou a postar indiretas e ligar para o amigo Álvaro Xaro.

“Lucas saiu emburrado, eu também fiquei emburrada. Ele entrou para dentro do quarto e começou a postar indireta”, disse a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Lucas completou: “Liguei para o Álvaro para me ajudar [falei]: ‘Eu briguei com a Virginia’. E tirei um print”, revelou.

Por fim, Virginia disse que foi conversar com o amigo e acabou o expulsando de sua mansão. “Eu entrei no quarto e falei: ‘Vamos resolver, eu falei isso e você entendeu isso’. Eu falei: ‘Quer saber, Lucas? Pega suas coisas e vai embora amanhã’”, finalizou.

Assista: