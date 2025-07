Virgínia viraliza dançando samba em arraial e mostra que está pronta para a Sapucaí

A influenciadora digital Virgínia Fonseca voltou a ser assunto nas redes sociais nesta semana após um vídeo seu dançando samba em um arraial em Governador Valadares, em Minas Gerais, viralizar no Twitter. Nas imagens, Virgínia aparece empolgada e mostrando desenvoltura no samba no pé, o que rapidamente despertou elogios de fãs e também reações de surpresa, especialmente por conta de sua nova função no Carnaval carioca.

A repercussão do vídeo acontece pouco tempo depois do anúncio oficial de que Virgínia será a nova Rainha de Bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, do Rio de Janeiro. A influenciadora foi escolhida para substituir a atriz Paolla Oliveira no cargo, e deve estrear na Marquês de Sapucaí já no desfile de 2026. A nomeação, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto muitos apoiaram a escolha pela popularidade e carisma da influenciadora, outros criticaram a falta de envolvimento prévio dela com o universo do samba.

Durante o evento em Governador Valadares, Virgínia demonstrou bastante entusiasmo, participando do clima junino e esbanjando simpatia. Segundo comentários de internautas, o vídeo mostra que ela tem buscado se aproximar da cultura do samba e pode, sim, surpreender na Sapucaí. Alguns usuários afirmaram que ela “está treinando direitinho”, enquanto outros ainda mantêm ceticismo quanto à sua preparação.