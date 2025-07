visita-de-influencer-muda-destino-de-vira-lata-ignorado-em-abrigo

O produtor de conteúdo Guilherme Koichi queria usar sua influência nas redes sociais para algo além do material que já produzia. Em uma visita ao abrigo de animais de sua cidade, em Itapetininga (SP), ele pediu para conhecer um cãozinho que ninguém costumava escolher. Foi assim que conheceu Elvis, um vira-lata caramelo resgatado na estrada, amoroso e manso, mas que nunca tinha recebido sequer um olhar interessado. Assista ao vídeo.

Ao Metrópoles, Guilherme contou que, mesmo ignorado por tanto tempo, Elvis permanecia com o coração aberto. “Ele é tão carinhoso… é só pegar no colo e ele já se derrete.”

Segundo o produtor de conteúdo, a ideia de gravar o vídeo surgiu após ver ações semelhantes fora do Brasil, nas quais voluntários levam cães de abrigo para passear. Guilherme levou Elvis para um passeio, registrou tudo e publicou nas redes sociais. O que aconteceu nos dias seguintes surpreendeu até quem já tinha fé de que poderia dar certo.

A UIPA, ONG que cuidava de Elvis, recebeu dezenas de pedidos de adoção e centenas de novos seguidores. O vídeo foi compartilhado por protetores de várias cidades e inspirou ações parecidas.

“Queria encontrar uma família para o Elvis e fomentar a adoção de animais. Graças a Deus, os dois objetivos foram alcançados”, diz Guilherme.

História de Elvis ganha um novo capítulo

Elvis foi adotado! A ONG realizou algumas entrevistas e selecionou uma família de São Roque (SP). O caramelo chegou à cidade no sábado (26/7). A família que o adotou já tem outros pets, e Elvis parece ter amado o novo lar.

A ONG UIPA compartilhou um vídeo com registros da chegada e escreveu na legenda: “O Elvis chegou em seu novo lar e a nossa missão foi finalizada com sucesso! Ver um animal resgatado encontrar uma família cheia de amor é o que nos move, é o que nos enche de paz no coração.” Assista ao vídeo.

