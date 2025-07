Visitante devora “banana mais cara do mundo” exposta em museu na França

A “banana mais cara do mundo” voltou a ser assunto na última semana! Avaliada em cerca de R$34 milhões, a obra de arte foi devorada por um visitante faminto no museu Pompidou, em Metz, no coração da França. Apesar do “ataque”, a instalação foi rapidamente substituída, como manda o conceito da própria obra, já que a fruta é perecível.

Considerado o maior centro de arte moderna e contemporânea da Europa, o Museu divulgou o caso apenas alguns dias após o ocorrido. Segundo a instituição, um visitante decidiu comer a instalação. Ele foi rapidamente abordado pela equipe de segurança, que interveio de forma “calma”. Pouco tempo depois, a banana já havia sido substituída.

Banana colada na parede é vendida por R$ 35 milhões

O artista responsável pela obra, Maurizio Cattelan, comentou o incidente com bom humor. Ele disse ter ficado decepcionado apenas porque o visitante não comeu a casca nem a fita adesiva que compõem a peça, batizada justamente de “Comediante”, que foi criada justamente como uma crítica ao mercado da arte e se tornou uma sensação mundial.

Vale lembrar que a obra já foi leiloada anteriormente por cerca de US$ 6,2 milhões, aproximadamente R$35,8 milhões, adquirida por um empresário e fundador de uma empresa de criptomoedas, Justin Sun,. Após a compra, ele chegou a convocar uma coletiva de imprensa e, diante dos jornalistas, comeu a banana, em um hotel de luxo em Hong Kong.