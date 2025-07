Vítima da Mulher da Casa Abandonada quebra o silêncio em documentário emocionante

A história que intrigou o país está prestes a ganhar uma nova dimensão. A Mulher da Casa Abandonada, inspirada no podcast homônimo de Chico Felitti, chega ao Prime Video no dia 15 de agosto em formato de documentário e traz, pela primeira vez, o depoimento comovente da vítima do caso.

O primeiro trailer, divulgado nesta terça-feira (15 de julho), revela imagens inéditas da famosa mansão em ruínas no bairro de Higienópolis, em São Paulo. O vídeo mostra parte do relato de Hilda Rosa dos Santos, mantida por quase duas décadas em condições análogas à escravidão nos Estados Unidos por Margarida Bonetti e o marido.

Além da fala impactante da vítima, o documentário reúne entrevistas com o delegado responsável pela investigação no Brasil, além de representantes do FBI, que atuaram no caso em território americano. Chico Felitti também aparece no trailer e comenta a repercussão inesperada do podcast lançado em 2022, que revelou a identidade da mulher misteriosa que vivia isolada em uma mansão decadente.

O mistério de Margarida Bonetti revelado

Margarida Bonetti, a mulher que dá nome à produção, mudou-se para os EUA nos anos 1970 e foi incluída na lista de procurados do FBI. De volta ao Brasil, ela se escondeu por anos na mansão que herdou da família, tornando-se uma figura enigmática no bairro paulistano. Conhecida por cobrir o rosto com uma pomada branca, ela virou lenda urbana enquanto vivia reclusa na casa tomada pelo tempo.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.