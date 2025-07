Vitória do Liverpool em amistoso é marcada por homenagens a Diogo Jota

O Liverpool entrou em campo pela primeira vez desde a morte de Diogo Jota neste domingo (13/7), em amistoso contra o Preston. O amistoso terminou com vitória dos Reds por 3 x 1, mas o resultado ficou ofuscado por conta das homenagens ao atacante português. Ele morreu no dia 3 de julho, ao lado do irmão, André Silva, em acidente de carro.

Pelo Instagram, o clube inglês publicou um vídeo em que mostra a torcida reverenciando Jota. Além do cântico, os adeptos mostravam cartazes e camisas com o número 20, aposentada pelo Liverpool. Assista:

O Preston também prestou homenagens. O capitão do clube, Ben Whiteman, levou uma coroa de flores aos torcedores do Liverpool. Um minuto de silêncio foi respeitado pelos espectadores da partida. Os jogadores dentro de campo também se emocionaram.

Com bola rolando, o Liverpool venceu o Preston por 3 x 1, com gols de Darwin Nuñez, Bradley e Gakpo. O atacante uruguaio, após marcar, imitou a comemoração de Diogo Jota.