Viúva de produtor dispara sobre Dona Ruth: “Mente por ganância”

Fernanda Costa, viúva e mãe do filho de Henrique Bahia, produtor musical que faleceu no mesmo acidente aéreo de Marília Mendonça, voltou a se manifestar sobre a polêmica envolvendo a divisão do seguro por morte.

Nas redes sociais, ela compartilhou uma frase sobre ganância e repostou uma publicação criticando Dona Ruth, mãe da cantora, pela entrevista dada ao Fantástico, no último domingo (13/7). “Quem mente por ganância cai na própria mentira”, escreveu Fernanda nos stories do Instagram.

A mãe do filho de Henrique Bahia ainda compartilhou uma publicação feita por seu irmão, Matheus Costa, que acusa Dona Ruth e o advogado dela de terem mentido durante a entrevista ao Fantástico.

“Ontem, o advogado de Dona Ruth concedeu uma entrevista tentando distorcer os fatos sobre a WorkShow, empregadora do Henrique Bahia, e o seguro do táxi aéreo, numa tentativa de justificar o injustificável. Contra Fatos, não há argumentos. Dona Ruth ficou com metade de um seguro que não faz qualquer diferença pra ela, mas que pode ajudar a construir o futuro de todas as crianças indiretamente impactadas por aquele trágico acidente”, disse ele.

Áudio sobre seguro

Na entrevista ao Fantástico, Dona Ruth afirmou que não havia conversado com nenhum familiar das vítimas sobre a polêmica envolvendo o seguro. No entanto, em um áudio divulgado pela jornalista Gaby Cabrini no programa Fofocalizando, Fernanda, após o acidente, faz um apelo para que Dona Ruth resolva a questão do seguro, ressaltando que perdeu o pai de seu filho.

Na gravação, Dona Ruth responde dizendo que a situação seria tratada apenas pelos advogados. Procurada pela jornalista, Fernanda confirmou a autenticidade do áudio e demonstrou frustração com a recente entrevista da empresária ao programa dominical da TV Globo.

“Ruth, desculpa estar te incomodando de novo, mas daquela vez a gente tentou conversar e acabou que não deu. Ruth, eu soube que o pessoal da seguradora do avião está com o dinheiro pronto para pagar a qualquer momento a indenização do avião”, diz Fernanda no áudio.

Ela segue afirmando que uma das partes não concordava com a proposta, o que teria impedido o andamento do pagamento do seguro, deixando o valor “travado”.

“O que está pegando é que um dos advogados do piloto não está aceitando que vocês recebam 50% e os outros restantes dividam entre os quatro. Ruth, eu vim te pedir pela misericórdia. Eu sei que você perdeu sua filha, perdeu seu irmão, perdeu o Bahia, mas eu perdi o pai do meu filho, e eu só tenho o meu filho agora”.

Emocionada, Fernanda continua dizendo que se lembra de Ruth ter afirmado que tudo seria resolvido conforme orientação dos advogados: “Ruth, quantas coisas a Marília tem, o Léo tem você, tem o pai, que é cantor. Meu filho não tem ninguém, não, Ruth. Pelo amor que você tem a Deus, eu não tô aguentando isso”, suplica a ex de Henrique Bahia, aos prantos.

“Por favor, conversa com seu advogado, libera todo mundo a receber as partes iguais pra ver se isso desenrola. O meu filho já está passando necessidade. Eu tenho os meus pais, mas eles não têm obrigação nenhuma de criar meu filho, não, Ruth. Por favor, não escuta o que seu advogado quer falar, não”, diz ela em um trecho da gravação.

Fernanda ainda ressaltou que Léo estava bem amparado financeiramente: “Por favor, eu estou te implorando”, finaliza.

Gaby Cabrini também revelou qual teria sido a resposta de Ruth à súplica de Fernanda, na época. Segundo a jornalista, a empresária disse que seria o advogado quem resolveria a questão, relembrando os inúmeros problemas que estava enfrentando.

Após a interação, Ruth teria bloqueado Fernanda no aplicativo de mensagens.