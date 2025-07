Vizinho é denunciado por acionar alarme de carro todas as madrugadas

Há meses, moradores da comercial da Octogonal AOS 1/2 sofrem com o alarme de um carro que toca durante as madrugadas. O dono do carro, um homem de 67 anos, seria o responsável por acionar o sinal, o que levou os vizinhos a levarem o caso à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com a ocorrência, registrada na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), o tal morador aciona o alarme do Volkswagen Quantum, propositalmente, visando incomodar os vizinhos.

Um dos moradores relatou à polícia que já viu o vizinho “escondido em áreas do prédio ou próximo à garagem, acionando o alarme de forma intencional”.

O toque do alarme chegou a ser gravado. Veja:

Os vizinhos dizem que fizeram reclamações formais ao condomínio, mas classificaram as ações do síndico como “tímidas”. Há registros do alarme tocando desde junho deste, quando o problema já incomodava os moradores.

“No início, o autor ia para dentro do veículo e acionava o alarme, ficando no interior, mas neste mês, tenho a impressão que ajustou o alarme do carro para tocar mais alto e com acionamento remoto”, relatou um dos vizinhos à polícia.

A ocorrência foi registrada como perturbação do sossego alheio. O caso segue em investigação.