Você concorda que Bolsonaro deve ser preso? Vote na enquete do ContilNet

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de novas medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da investigação que apura a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Na manhã desta sexta-feira (18), agentes da Polícia Federal (PF) cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-presidente, incluindo sua residência e a sede do Partido Liberal (PL) em Brasília. Durante a ação, foram apreendidos US$ 14 mil em dinheiro vivo, um pen drive escondido no banheiro e o celular de Bolsonaro.

Após as buscas, o ex-presidente foi levado para a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF), onde foi instalada em sua perna uma tornozeleira eletrônica — uma das medidas determinadas por Moraes.

FIQUE POR DENTRO: Por ordem de Moraes, Bolsonaro terá de usar tornozeleira eletrônica

Além da tornozeleira, Bolsonaro agora enfrenta outras restrições: está proibido de sair de casa à noite, das 19h às 7h, incluindo nos fins de semana, não pode manter contato com embaixadores, diplomatas ou outros investigados no mesmo inquérito, o que inclui seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, atualmente nos Estados Unidos. Também está impedido de utilizar redes sociais.

A defesa de Bolsonaro divulgou uma nota afirmando ter recebido “com surpresa e indignação a imposição de medidas tão severas contra quem sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário”. Os advogados disseram ainda que não tiveram acesso completo à decisão e só irão se manifestar oficialmente após analisarem o conteúdo do processo.

As novas medidas reforçam o cerco judicial ao ex-presidente e intensificam as especulações sobre um possível avanço das investigações rumo a uma prisão preventiva, algo que seus adversários defendem, enquanto aliados apontam como perseguição política.