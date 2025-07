“Você desceu?”, diz filho ao ver mãe com PMs após abandoná-la no DF

Antes de ser preso por abandonar a mãe idosa para ficar com a herança dela, Cláudio de Souza Cavalcante (foto em destaque), de 54 anos, aparentou surpresa ao vê-la com policiais militares do 1° BPM (Asa Sul).

Em um vídeo ao qual a coluna Na Mira teve acesso, ele diz: “Ué, você desceu?”. Em seguida, tapa o nariz com um pedaço da blusa, provavelmente por causa do forte cheiro no local, já que a idosa vivia em meio a fezes no apartamento onde morava com o filho.

Havia também sangue espalhado pelo chão, forte odor de urina, lixo acumulado, ausência total de alimentos e medicamentos. A geladeira estava completamente vazia.

Veja o vídeo:

Entenda o caso

O homem foi preso nessa terça-feira (29/7), em um apartamento na Asa Sul. A idosa de 75 anos foi encontrada em situação de abandono extremo.

A mulher, que tem Alzheimer em estágio avançado, apresentava um corte profundo no pé e caminhava desorientada pela rua quando foi localizada por policiais militares.

Dentro do imóvel, a polícia encontrou mais de R$ 100 mil em espécie guardados em envelopes dentro do quarto do homem.

Cláudio já havia sido denunciado por maus-tratos contra a própria avó — mãe da idosa —, que morreu em maio deste ano, aos 99 anos.

Segundo a investigação, o dinheiro escondido seria parte da herança deixada por ela.

Apesar da quantia expressiva, a idosa vivia sem comida, sem medicação e sem higiene básica.

Foi encontrada por policiais militares andando desorientada e ferida na rua, com um corte profundo no pé, roupas sujas, unhas grandes e sinais evidentes de abandono.

Ao ser socorrida, chorou por saber que seria levada para um local onde teria cuidados.

Veja:

1 de 5 Cláudio de Souza Cavalcante foi preso por manter mãe idosa em condições degradantes na Asa Sul PCDF/Reprodução 2 de 5 Vítima tem Alzheimer e foi resgatada após ser achada desorientada na rua PCDF/Reprodução 3 de 5 Polícia apreendeu mais de R$ 100 mil com Cláudio, filho da vítima e acusado de cometer maus-tratos contra ela PCDF/Reprodução 4 de 5 Mulher de 75 anos não contava com cuidados básicos dentro do próprio apartamento PCDF/Reprodução 5 de 5 Operação Curare, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), combate abandono e maus-tratos contra idosos PCDF/Reprodução

Leia também







Prisão

Durante a prisão, o filho demonstrou frieza ao reencontrar a mãe machucada dentro do apartamento. Ele confessou que costumava trancar a idosa dentro de casa e que, mesmo vendo ferimentos, preferiu não procurar atendimento médico.

Cláudio foi encaminhado à Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).

Autuado por omissão de socorro, abandono, apropriação de proventos de idosa, exposição a perigo e maus-tratos, Cláudio pode pegar até 13 anos e 6 meses de prisão.

Todos os crimes têm agravantes por terem ocorrido no contexto de violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha.