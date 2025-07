“Você não vai”: influenciador acreano diz ter sido impedido de embarcar mesmo com passagem paga

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO AO VIVO DA PRIMEIRA NOITE DA EXPOACRE JURUÁ 2025:

O influenciador acreano Lucas Dourado, que acumula mais de 129 mil seguidores nas redes sociais, relatou publicamente nesta terça-feira (1º), uma sequência de transtornos enfrentados durante uma viagem com a LATAM Airlines. As queixas incluem cancelamento de voo, impedimento de embarque, divergência no bilhete, tratamento desigual entre passageiros e ausência de assistência por parte da equipe da companhia.

Segundo o relato publicado em vídeo, a situação começou na última quinta-feira (27), quando Dourado embarcou em um voo com partida de Brasília e destino a Foz do Iguaçu. No entanto, o piloto não realizou o pouso previsto e a aeronave retornou a São Paulo, com desembarque no aeroporto de Guarulhos.

“No pouso em Guarulhos, por volta das 18h, o avião ainda permaneceu cerca de 40 minutos em solo, sem nenhuma explicação clara. Depois do desembarque, fomos encaminhados ao setor de recheck-in. A informação inicial era de que seríamos realocados no voo das 23h, mas, segundo a equipe, ele já estava lotado”, disse o influenciador.

Ainda conforme o relato, a única opção apresentada pela companhia foi a compra de uma nova passagem no valor de R$ 4.600. “Alegaram que o voo das 23h estava cheio, mas no site constavam mais de 50 assentos disponíveis para venda. Fomos automaticamente transferidos para o voo do dia seguinte, sexta-feira, às 19h, o que inviabilizou totalmente meu compromisso profissional às 7h da manhã em Foz”, contou.

Lucas também afirmou que foi surpreendido com a emissão de um novo bilhete para o trecho Brasília–Congonhas, apesar de já estar em São Paulo. “O sistema gerou uma remarcação equivocada. Eu fiquei rodando no aeroporto com um bilhete que sequer existia, tentando uma solução”, relatou.

O influenciador ainda disse ter sido impedido de embarcar após ter sua passagem bipada no portão. “A funcionária começou o embarque normalmente, mas um superior interveio e disse apenas: ‘Ele não vai’. Não apresentaram justificativa, nem cancelamento oficial. Fiquei sem resposta, mesmo com check-in feito e documentação em dia.”

Outro ponto destacado foi a diferença no atendimento oferecido a passageiros. Segundo Lucas, enquanto alguns foram levados para um hotel com diária de R$ 140, outros foram direcionados a um hotel de alto padrão com diária superior a R$ 2.000. “A impressão que dá é que o tratamento depende de quem paga mais, sem qualquer critério claro”, comentou.

O influenciador também relatou ter passado quase três dias no aeroporto, dormindo em cadeiras e sem conseguir embarcar. “Fui ignorado, não recebi assistência, e o pior: só consegui seguir viagem quando um funcionário decidiu me liberar, por vontade própria. Não foi por sistema, não foi por regra.”

Ao final da viagem, ele afirma ter constatado danos em sua bagagem, que estaria em perfeitas condições antes do embarque. “Solicito a substituição do item ou reembolso conforme a legislação vigente”, escreveu.

Por fim, Lucas afirmou que todas as medidas legais já foram tomadas e que acionou seus direitos na Justiça. “Espero que essa situação sirva de alerta para que mais passageiros não passem por isso.”

O espaço permanece aberto para manifestação da companhia.

Veja o vídeo:

