Você não vai querer ficar de fora! Chá das Estrelas, Expoacre e muito mais na coluna da Beth

A linda Ana Caroline Vila no ensaio de rodeio do pré-internato turma 14 medicina Uninorte.

Será dia 14 de agosto o 2º Chá das Estrelas com desfile de modas, música e sorteios a partir das 18 horas no restaurante Pão de Queijo. Valéria Lima está na comissão de divulgação do evento.

A Secretaria de Estado de Comunicação conduzida pela jornalista Nayara Lessa divulgou a campanha de divulgação da Expoacre 2025, a maior feira de negócios do Estado que acontecerá no período de 26 de julho a 3 agosto no Parque de Exposições Wildy Viana.

Gustavo Lima abre a cartela de grandes shows, seguido de Zezé Di Camargo, Fernanda Brum, Matheus e Kauan e Jorge Matheus. Todos com apresentações de artistas locais.

EXPOACRE 2025

A 26ª edição do concurso Rainha do Rodeio terá na grande final, dia 24 de julho, às 19h, no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a definição das escolhidas: Rainha e a Princesa da Expoacre 2025.

A votação seguirá com a escolha da Madrinha dos Peões, que será eleita através de voto popular durante os primeiros dias da Feira em dois totens espalhados para votação do público presente, além da campanha das candidatas pelas ruas do Parque de Exposição Wildy Viana.

A seletiva aconteceu dia 3 de julho com 87 inscrições.

A médica cardiologista Ana Caroline Andrade morando atualmente em Salvador esteve em Rio Branco curtindo alguns dias de férias com o namorado Felipe Monteiro.

Kelen Bocalom mostra empenho como primeira dama da capital acreana com singular empatia capaz de contagiar de fato.

O casal de empresários Zayra Ayche e Auricélio Cunha comemorando com a família o aniversário dele ocorrido dia 8 de junho.



A prefeitura de Rio Branco está oferecendo vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos no supermercado Araújo do bairro Tangará, durante todo o mês de julho, das 8h às 12h. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de Zoonoses visando proteger animais domésticos contra a raiva. A equipe responsável é coordenada pela médica veterinária Juliana Freitas que também orienta os tutores sobre a importância da imunização.



Online

#Quem com tarifas fere, com tarifas será ferido.

#Uma das principais razões do anti-partidarismo reativo é a insatisfação com o sistema político, com a classe política em função de promessas não cumpridas, corrupção e etc.

Fazer campanha denunciando a concentração de rendas para repartir o bolo de maneira mais justa é uma pauta louvável. Demorô!

Atacar o Congresso numa abordagem anti-sistema é um erro. Num contexto em que a classe política é pessimamente avaliada, a “denúncia” contra os políticos em geral só beneficia políticos populistas que podem surfar nessa onda.

Congresso inimigo do povo é um erro.

É o chamado efeito bumerangue.

Só acho. Eu e a literatura inteira.

Menos marketing, mais ciência política, Plis!

#Sem mais comentários sobre Trump. Sentindo um cheirinho ruim de Cunha e suas pautas bombas atualizadas. Chegamos a um patamar de ingovernabilidade?

#Super ricos (gente com centenas de milhões de dólares) defendem o aumento da taxação de grandes fortunas, ou seja, defendem que eles devem pagar MAIS impostos.

O Brasil, segundo dados atuais, tem 47 BILIONÁRIOS!

Taxar grandes fortunas não tem nada a ver com comunismo e nem deveria ser aqui uma pautaTaxar grandes fortunas é simplesmente o justo a ser feito. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, onde nem é possível detectar a origem desordem instituída no país.

#A imprensa acreana perdeu na semana passada o radialista Sales Jr. Foi gestor de produção e editor do meu programa na televisão acreana sendo

profissional competente, corajoso e comprometido. O luto por um amigo é uma experiência dolorosa encontrar palavras para nos despedirmos como gostaríamos é muito difícil.

#Eu não postei nada sobre a moça que morreu numa trilha. Brasileiro é muito emocionado e o tema mobilizou as redes.

Foi uma tragédia anunciada e desde o início tinha tudo para dar errado, desde que ela topou a aventura.

Mais de 8 pessoas declaradas morreram nos últimos 5 anos e mais de 100 feridos nesse mesmo lugar. Número que pode ser maior, porque a Indonésia não é um país dos mais confiáveis.

Pensei muito na moça, me comoveu o provável sofrimento dela. Mas, o governo federal não tem a menor responsabilidade sobre traslado desses tipos de acidente.

Foi escolha da moça se aventurar numa trilha perigosa, inóspita, em um país sem infraestrutura alguma.

Do mesmo modo, culpar o país de negligência no resgate é no mínimo falta de informação sobre a trilha. Pelo divulgado, não há sinal de internet no vulcão, a distância era de quatro horas do ponto de partida – ou seja, pelo menos 8 horas entre avisar e chegar algum resgate.

Foi uma tragédia anunciada.

E o governo brasileiro, que a princípio negou ajuda, pois a legislação não permite; mudou de posição em função das “vozes das redes”, voltou atrás e abriu um sério precedente ao aceitar buscar o corpo da moça.

Dezenas de brasileiros morrem no exterior, inclusive em situações trágicas. Como trasladar todos os corpos?

Noves fora, o que me espanta são os diversos vídeos cobrando do governo do Brasil uma “solução”: os mesmos influencers e políticos que defendem o Estado mínimo, que afirmam batendo a mão no peito que o “Estado não é babá” estão exigiram que o mesmo Estado que criticam seja “babá de turista”.

Pura luta política sem qualquer base legal. O uso explícito da tragédia. Nem eles acreditam no que dizem.

O brasileiro é muito comovido; gostaria que tivesse a mesma paixão para cobrar do Estado auxílio para enterrar as dezenas de crianças mortas por balas perdidas nos morros. Essa é a verdadeira tragédia.

Juliana escolheu uma trilha perigosa e viver uma aventura que, infelizmente acabou em tragédia. As crianças mortas pela polícia nunca puderam escolher.

É isso!

Necessário saber

1- Qualquer alimento, medicamento ou vacina pode apresentar, sob certas circunstâncias, efeitos colaterais.

2- Nenhum fabricante de alimento, medicamento ou vacina garante 100% de segurança em seus produtos.

3- A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), tem como função controlar, monitorar, fiscalizar e regulamentar a produção, distribuição, transporte e comercialização de produtos no país. Aí se inserem: medicamentos e correlatos, saneantes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes e agrotóxicos, entre outros.

Vacinas também são fiscalizadas pela ANVISA, através de critérios técnicos cuidadosamente elaborados e constantemente aperfeiçoados.

4- Vacinação é programa de Saúde Pública, o que significa que só se atinge a efetividade total com a imunização em massa. Quanto mais gente estiver imunizada, menos os agentes causadores de doenças circulam até que, num determinado ponto, a doença é erradicada. O que não significa que o patógeno desaparece da natureza, longe disso. Pode voltar a qualquer momento assim que a imunidade da população estiver baixa novamente.

5- Vacinas, assim como qualquer outro agente biológico não são estanques, mudam a cada modificação dos agentes causadores de doenças, por exemplo os vírus, e também por progressos em sua produção, efetividade, segurança e resultados. Não é diferente com medicamentos, protocolos de tratamento e tudo mais. Quem não lembra da Salk, depois Sabin, depois Salk novamente e agora ambas? Não há qualquer novidade nisso.

6- O valor de uma vacina é medido por comparação com a doença causada pelo patógeno. Se a doença for mais grave e matar mais que uma possível, porém improvável complicação da vacina, vale a pena. Se a vacina (ou qualquer medicamento) matar mais que a doença, nem é introduzida no mercado pois isso seria uma insanidade. Qual laboratório lançaria um produto pra exterminar seu maior ganha-pão, os consumidores dos mais diversos remedinhos banais?

7- Vacinas representam a maior contribuição da Medicina para a Humanidade no último século.

VACINAS SALVAM VIDAS!