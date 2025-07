Você nem imaginava! 10 personagens icônicos dos games que foram inspirados em pessoas reais

Games como Resident Evil Village, Mortal Kombat e The Legend of Zelda utilizaram pessoas reais como inspiração para os seus personagens. Ainda que as similaridades não fiquem em evidência logo no início, visto que elas foram moldadas durante o processo criativo, as suas presenças são inegáveis. É o caso do personagem Johnny Cage, inspirado no ator de filmes de ação Jean-Claude Van Damme. Pensando nisso, o TechTudo elaborou uma listagem com 10 personagens dos games inspirados em pessoas reais e você não fazia ideia.

Confira a lista completa de personagens e suas inspirações:

Elizabeth – BioShock Infinite (Anna Moleva) Quando Anna Moleva postou seu ensaio de fotos como a personagem Elizabeth, ela não esperava a tamanha repercussão de sua ideia. Não só os fãs ficaram espantados com sua semelhança com a deuteragonista de BioShock Infinite, mas os próprios desenvolvedores do game também se surpreenderam. O resultado foi um convite dos idealizadores do jogo para que Moleva representasse Elizabeth nos materiais promocionais do título. BioShock Infinite mistura em sua jogabilidade ação em primeira pessoa, exploração e e estratégia. Na trama, Booker DeWitt recebe a missão de resgatar Elizabeth, que está aprisionada desde a infância na cidade flutuante de Columbia. Caso tenha interesse, o título está disponível para compra nas plataformas PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC através da coletânea BioShock: The Collection, disponível nas lojas digitais por R$ 119. Balrog – Street Fighter (Mike Tyson) Balrog é um famoso personagem da franquia Street Fighter. No Japão, ele é conhecido como M. Bison, contendo o nome completo Mike Bison. Uma de suas principais inspirações foi a lenda do boxe da vida real Mike Tyson. No entanto, para evitar problemas na justiça, a Capcom optou por mudar o nome de M. Bison para Balrog. Unindo diversos heróis, cenários e técnicas de luta, Street Fighter 6 é o título mais recente da franquia. A história do game é focada na World Tour, que é protagonizada por um personagem criado pelo jogador. Em um mundo semiaberto, os jogadores devem aprimorar esse herói enquanto exploram Metro City. Caso tenha se interessado, SF6 está disponível para compra no PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 e PC por preços a partir de R$ 179. Kratos – God of War (Edward Norton) Talvez você não saiba, mas o personagem Kratos, protagonista da franquia God of War, foi inspirado na caracterização de Edward Norton no filme “American History X“. No longa, o ator interpreta o neonazista Derek Vinyard. Tanto a natureza agressiva do Fantasma de Esparta nos primeiros jogos quanto seu físico foram baseados nesse trabalho de Norton. God of War é um dos maiores sucessos da Sony. Seu título mais recente, God of War: Ragnarok, manteve a já conhecida jogabilidade agressiva dos games da franquia, mas também adicionou recursos inéditos como um sistema de escudos. Na trama, Kratos e seu filho Atreus vivem reclusos durante o Fimbulwinter, inverno que antecede o Ragnarok, enquanto precisam lidar com figuras como Thor e Odin. O jogo está disponível para compra no PS4, PS5 e PC por preços a partir de R$ 249,90. Princesa Zelda – The Legend of Zelda (Zelda Fitzgerald) The Legend of Zelda é uma das franquias mais aclamadas e influentes dos videogames. Com um universo rico e repleto de seres fantásticos, a série apresentou ao público nomes icônicos como a princesa Zelda. A personagem teve seu nome, beleza e inteligência inspirada na romancista Zelda Fitzgerald, esposa do escritor norte-americano F. Scott Fitzgerald. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom é o título mais recente da saga. Nele, você controla a princesa Zelda pela primeira vez na franquia, marcando uma grande mudança na série. O jogo foca sua jogabilidade na habilidade da heroína de usar um cetro mágico chamado Tri Rod para criar ecos de objetos e inimigos. Caso tenha interesse, o jogo está disponível no Nintendo Switch por R$ 349. Liu Kang – Mortal Kombat (Bruce Lee/Minamoto Yoshitsune) Assim como Street Fighter, Mortal Kombat é outro nome popular no cenário dos jogos de luta. Com inúmeros heróis e vilões jogáveis, o título é a casa de nomes famosos como Sub-Zero, Scorpion e Liu Kang. Esse último é o resultado da combinação entre Bruce Lee e Minamoto Yoshitsune, um lendário samurai da história japonesa. O herói possui semelhanças em seus atributos físicos e estilo de luta em relação a Lee. Caso você tenha interesse, o último game da franquia é o Mortal Kombat 1. Após os eventos de Mortal Kombat 11, o Deus do Fogo Liu Kang recria o universo e inicia uma nova linha temporal. Em relação à jogabilidade, o game mantém a violência e o gore que tornaram a saga famosa, além de possibilitar diversos combos e parceria entre lutadores. Mortal Kombat 1 está disponível para compra no PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC por preços a partir de R$ 229,99. Lei Wulong – Tekken (Jackie Chan) Tekken também faz parte do clube de jogos de luta que possuem personagens inspirados em pessoas reais. Lei Wulong é um lutador inspirado no artista marcial e ator Jackie Chan. Ambos nasceram em Hong Kong e são extremamente habilidosos em diversas técnicas de luta, além de serem especializados em Zui Quan, um estilo que imita os movimentos de uma pessoa bêbada. Com uma história que se passa logo após os eventos do seu antecessor, Tekken 8 é o título mais recente da franquia. O enredo é focado na complexa relação entre Kazuya Mishima e Jin Kazama, além de contar com capítulos individuais para os 32 personagens disponíveis. E a jogabilidade apresenta recursos inéditos como sistema Heat, ambientes destrutíveis e animações realistas. O game está disponível para compra no PS5, Xbox Series X/S e PC por preços a partir de R$ 296,90. Samus Aran – Metroid (Sigourney Weaver/Kim Basinger/Pelé) Equipada por uma armadura futurista e um arsenal invejável, Samus Aran é outra personagem inspirada por pessoas reais. A interpretação de Sigourney Weaver no longa Alien teve forte influência na criação de Samus, assim como a também atriz Kim Basinger serviu como base para a aparência da heroína. Para finalizar, seu nome foi inspirado no Pelé, conhecido como o Rei do Futebol. Dando continuidade a Metroid Fusion e mantendo a jogabilidade consolidada na saga, Metroid Dread é o game mais recente da série. Na trama, Samus Aran ainda precisa lidar com as ameaças das criaturas conhecidas como parasitas X. Em relação à gameplay, o título mantém o estilo de rolagem lateral e metroidvania. O jogo está disponível para Nintendo Switch por R$ 349. Lady Dimitrescu – Resident Evil Village (Elizabeth Báthory/Anjelica Huston) Quando Resident Evil Village foi lançado, em 2021, Alcina Dimitrescu, mais conhecida como Lady Dimitrescu, causou um grande impacto na comunidade. Sua elegância, seu olhar intimidador e sua altura impressionante são alguns dos fatores que chamaram a atenção do público. A personagem foi inspirada em Elizabeth Bathory, uma nobre e assassina em série do século XVI, e na interpretação da atriz Anjelica Huston como Mortícia em “A Família Adams“, de 1991. Resident Evil Village continua a história de Ethan Winters, que está tentando viver em paz com sua esposa Mia. A vida do personagem muda drasticamente após uma tragédia, fazendo com que ele parta em uma jornada de horror. O game mistura terror, ação, exploração e elementos de sobrevivência em sua gameplay. O jogo está disponível para compra no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC por preços a partir de R$ 169. Johnny Cage – Mortal Kombat (Jean-Claude Van Damme) Johnny Cage é um dos rostos mais conhecidos de Mortal Kombat. O personagem tem como inspiração o ator Jean-Claude Van Damme, famoso por seus filmes de ação. Inclusive, Cage conta com uma skin baseada no visual do ator para o game Mortal Kombat 1, a qual é repleta de referências à carreira de Van Damme. O personagem conquistou o público por conta de seu carisma e sarcasmo, além de seus momentos que funcionam como um alívio cômico dentro da franquia. Você pode conhecer um pouco mais sobre Johnny Cage comprando Mortal Kombat 1 nas plataformas PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC por preços a partir de R$ 229,99. Nathan Drake – Uncharted (Johnny Knoxville) Assim como outros nomes da listagem, Nathan Drake, protagonista da série Uncharted, é uma mistura de vários elementos. Os atores Harrison Ford e Bruce Willis serviram como base para o lado aventureiro do personagem, mas o carisma e parte da personalidade de Drake foram inicialmente pensados como uma homenagem à estrela da série Jackass, Johnny Knoxville. Caso você tenha se interessado pelo personagem, você pode vê-lo em ação no seu título mais recente: Uncharted 4: A Thief’s End. O game é a etapa final da jornada de Drake, a qual é considerada a mais sentimental da franquia, e conta a história de como ele foi forçado a iniciar uma última aventura após uma figura de seu passado retornar. O jogo está disponível na coletânea Legado dos Ladrões, que conta também com o derivado Uncharted: The Lost Legacy, disponível para compra nas plataformas PS5 e PC por preços a partir de R$ 199,90.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet.