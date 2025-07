Você nunca viu! 10 jogos com finais secretos que vão explodir sua mente

Durante a última missão do jogo, quando você estiver no telhado com Johnny , selecione a opção de diálogo “ Thinking of going alone ” e não clique em nenhuma opção por cerca de cinco minutos. Desse modo, o jogo irá liberar o final secreto conhecido como “ Don’t Fear the Reaper “, onde V assume o risco de encarar Arasaka sem a ajuda de seus companheiros. Cyberpunk 2077 está disponível para PlayStation 5 (PS5) , Xbox Series X , Xbox Series S e PC , além de PlayStation 4 (PS4) , Xbox One e Nintendo Switch 2 , com preços a partir de R$ 199,90. Vale lembrar que o título também aparece no catálogo da PS Plus Extra .

O assalto final de Cyberpunk 2077 , produzido pela CD Projekt RED , é considerado a missão mais desafiadora de toda a obra. No fim de tudo, os jogadores são apresentados a cinco opções de finais convencionais, em que V pode optar por invadir Arasaka . Em todas elas, os jogadores escolhem salvar a protagonista a preço de sangue, uma vez que, inevitavelmente, algum de seus companheiros morrerá para salvá-la. No entanto, no final secreto, V consegue enfrentar Arasaka totalmente sozinha, em uma missão suicida. Para isso, é necessário que os jogadores criem relação com Johnny Silverhand , ao completar a missão secundária “ Chippin’ In “.

Para isso, durante a gameplay é preciso capturar todas as máscaras de letras, até chegar no último capítulo. Ao final da saga, na missão “ Assault ”, você encontrará um teclado e deverá digitar a senha “ IRULER ” para liberar uma sala secreta, com dois Zeladores. Ao conversar com estes homens, você entenderá o verdadeiro grand finale da obra produzida pela Devolver Digital . Hotline Miami está à venda por R$ 32,99 no Steam , e também pode ser encontrado para PS5 , Xbox Series X/S e Nintendo Switch .

Em Hotline Miami , os jogadores levam Jacket , o protagonista da trama, a acabar com a máfia russa. Após eliminar o final boss , o personagem se retira da vida de violência e o game termina sem a revelação de quem está por trás das ligações, deixando a curiosidade pairar no ar, tendo em vista que a conclusão convencional do jogo termina com diversos enigmas abertos a respeito das motivações de Jacket . Felizmente, isso muda de figura quando os jogadores desbloqueiam o final secreto.

Após isso, na quarta jogada, você irá obter a “ Dog Key ” e terá de ir até o terceiro andar da Silent Hill Historical Society para usar a chave do cachorro e abrir a porta da sala secreta. Lá dentro, você encontrará um cachorro chamado Mira sentado em frente a um painel de controle, indicando que era ele quem estava por trás de todas as ações do jogo, provando o quão cômico podem ser os criadores de games tão pesados como Silent Hill . O remake de Silent Hill 2 está à venda por a partir de R$ 174,95 na PS Store , com desconto de 50% para assinantes da PS Plus , mas seu preço base é de R$ 349,90 em todas as plataformas ( PC e Xbox Series X/S , além do PS5 ).

As aterrorizantes ações de Silent Hill 2 promovem bem os aspectos claros que um jogo de terror psicológico precisa ter em sua história. Durante a narrativa da obra, a Konami preparou alguns finais possíveis para James Sunderland , protagonista do título. Ao passo em que os players avancem na gameplay , é possível que James aceite a verdade sobre Mary e decida seguir em frente, se apegue à ilusão de Maria ou acabe cometendo suicídio, dando fim à trama. De fato, todos os finais dão o tom de dramaticidade necessário para um jogo neste estilo. Porém, os desenvolvedores prepararam um final secreto totalmente surpreendente, onde os jogadores precisam ter completado o game pelo menos três vezes, desbloqueando os finais “ Leave “, “ Maria ” e “ In Water “.

Para encontrar a resolução destes mistérios, é necessário seguir alguns passos e completar os requisitos escondidos no jogo. Dessa maneira, os jogadores serão direcionados ao final secreto da obra e poderão tirar dúvidas sobre a verdadeira identidade do Big Boss . Ao completar as tarefas, o player irá liberar a missão 46 e saberá o real final do jogo. O desbloqueio da quest é feito da seguinte forma:

O final convencional de Metal Gear Solid V deixa diversos enigmas abertos aos jogadores. Após a missão 31 do jogo, publicado pela Konami e vendido por ao menos R$ 99,90 na opção “ The Definitive Experience “, no Steam , Venom Snake , protagonista da obra, derrota Sahelanthropus e, ao término da batalha, algumas cutscenes dão a entender que o jogo foi concluído. Ainda assim, a verdadeira natureza da Cipher , a identidade do próprio Venom Snake e outras perguntas permanecem sem respostas.

Você alcançará este feito, desde que recrute todos os 12 companheiros do Comandante ao longo da gameplay , complete todas as Missões de Lealdade , realize todos os Aprimoramentos da Normandy , não demore para ir à Missão Suicida após terminar a missão de lealdade de Legion e obter o IFF Reaper e, por fim, realizar as escolhas certas de especialistas durante a Missão Suicida . Mass Effect 2 está disponível por ao menos R$ 69,95, valor cobrado na Microsoft Store .

Em Mass Effect 2 não há um final secreto, no sentido literal, escondido por trás da obra. Na verdade, a conclusão mais comum do título desenvolvido pela BioWare , envolve a morte dos companheiros do Comandante Shepard (protagonista do jogo), dos tripulantes da Normandy ou mesmo a não sobrevivência do próprio capitão, caso muitos companheiros morram na missão final. Apesar de não ser considerado um “final secreto”, o desfecho perfeito na missão suicida em Mass Effect 2 se destaca pelo fato de o jogador conseguir salvar todos os companheiros de Shepard , além dos tripulantes da Normandy , sem sofrer nenhuma perda.

Neste ínterim, chegando em Kyrat para espalhar as cinzas de sua mãe, Ajay Ghale é convidado para ir até o quartel-general de Pagan para jantar com o tirano. Em determinado momento, Min se levanta da mesa de jantar e sai para resolver um assunto pessoal, deixando claro para o jogador continuar sentado à mesa. Você deverá permanecer imóvel por cerca de 15 minutos, até que Pagan retorne e o leve ao santuário, onde Ajay jogará as cinzas de sua mãe, encerrando o jogo. Far Cry 4 está disponível para PS5 , PS4 , Xbox Series X/S , Xbox One e PC , com preços a partir de R$ 74,95. O jogo também pode ser acessado via Xbox Game Pass .

A narrativa da franquia de Far Cry é um dos elementos mais elogiados pelos jogadores na obra da Ubisoft . Ao término da trama, você poderá optar entre salvar ou tirar a vida de Pagan Min , o grande vilão do game , que apresenta uma personalidade autoritária, mas com um passado complexo e motivações que fazem sentido para muitos jogadores. Por outro lado, o final secreto de Far Cry 4 traz elementos cômicos ao jogo. Em resumo, os players podem completar o game em apenas 15 a 20 minutos após dar início ao gameplay .

NieR: Automata é um dos jogos mais complexos da indústria, em matéria de finais possíveis introduzidos no game. De modo geral, a PlatinumGames, desenvolvedora do título, colocou 26 encerramentos disponíveis, sendo nomeados de A a Z, ao passo em que os quatro primeiros finais, A, B, C e D, são interligados entre si e contam a verdadeira história do jogo, enquanto os demais são apenas complementos da obra, com exceção do final E. O desfecho de NieR: Automata acontece no Final E, sendo este a conclusão secreta por trás do game. Para desbloqueá-lo, é necessário ter concluído os Finais C e D, à medida que o jogo perguntará se você deseja salvar os dados e permitir que os androides sobrevivam.

Se você responder “sim”, na cena dos créditos, o jogador controlará um Pod e deverá destruir os nomes dos desenvolvedores que aparecem na tela, uma tarefa quase impossível. Caso você falhe em várias tentativas, o game irá lhe oferecer a ajuda de outros jogadores do mundo todo que já concluíram o Final E. Ao aceitar, você derrotará os projéteis inimigos com extrema facilidade e será convidado a apagar todos os dados de save, em favor de outros players que passarão pela mesma fase. O jogador sacrifica tudo o que foi salvo, para ajudar um completo desconhecido em sua saga. NieR: Automata aparece por a partir de R$ 59, na versão “The End of YoRHa Edition“, exclusiva de Nintendo Switch, mas também pode ser comprado para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.