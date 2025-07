Vôlei: Brasil coloca duas atletas no “time ideal” da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei feminina terminou no último domingo (27/7) com vice-campeonato brasileiro. A equipe verde e amarela foi derrotada pela Itália por 3 sets a 1. Com uma campanha de 13 vitórias e apenas duas derrotas, duas atletas do Brasil apareceram entre as melhores do campeonato.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Julia Kudiess foi eleita para o time ideal da VNL.

Marcin Golba via Getty Images 2 de 3

Gabi Guimarães também está entre as melhores do campeonato.

Buda Mendes/Getty Images 3 de 3

De Gennaro, da Itália, foi escolhida a melhor jogadora da competição.

Leia também

Destaques do Brasil, Gabi Guimarães e Julia Kudiess entraram no time ideal. O time base tem quatro atletas da Itália, campeã da Liga das Nações: De Gennaro, (líbero) Egonu (oposta) Orro (levantadora) e Sylla (ponteira). A central escolhida foi a polonesa Koneluk.

A MVP (melhor jogadora do torneio) foi a líbero De Gennaro, de 38 anos. Uma das principais atletas italianas, ela esteve nas últimas 29 partidas da Itália, vencendo todas elas.

Confira o time ideal da Liga das Nações de Vôlei feminino: