Vôlei: Brasil supera Polônia e mira liderança na Liga das Nações

A Seleção Feminina de Vôlei conquistou a 10ª vitória na Liga das Nações. A equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu a Polônia por 3 sets a 1, na manhã desta sexta-feira (11 de julho), na etapa de Chiba, no Japão. O Brasil já está classificado para as quartas de final, que acontecem a partir de 23 de julho, mas segue na briga com a Itália pela primeira colocação na tabela.

O destaque da partida ficou por conta de Júlia Bergmann. Apesar de não ter sido a maior pontuadora em quadra, a versatilidade e habilidade de decisão da brasileira se mostraram essenciais para a vitória. A ponteira marcou 22 pontos, apenas um a menos que Gabi.

O desempenho da equipe brasileira em quadra

As brasileiras começaram na frente, contudo as polonesas não deixaram a vantagem abrir por muito tempo. Após um set parelho, o Brasil fechou por 25 x 22, garantindo a liderança no placar.

Em seguida, a Polônia tentou revidar e a tentativa parecia dar certo. As europeias haviam conseguido abrir cinco pontos de diferença, mas não foram capazes de segurar a vantagem. As brasileiras encostaram no placar até que, depois do 15º ponto, conseguiram a virada por 25 x 21.

O Brasil estava a um set de comemorar a vitória, mas foi travado pelas adversárias. Assim como foi a primeira etapa do jogo, as equipes estavam encostadas uma na outra, porém, ao final da disputa, a Polônia conseguiu despontar para ganhar o primeiro, por 25 x 21.

No set final, as equipes seguiram garantindo uma grande partida. A vitória brasileira saiu de uma disputa acirrada, que terminou em 25 x 22.

A Seleção Brasileira entra em quadra uma última vez pela fase classificatória. O Brasil enfrenta o Japão, time da casa desta etapa, neste domingo (13 de julho). Caso a Itália perca a partida final, uma vitória brasileira pode garantir o time em primeiro lugar.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.