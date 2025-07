Vôlei feminino: Brasil vence a Bulgária e garante vaga na fase final da Liga das Nações

A Seleção Brasileira feminina de vôlei assegurou sua classificação para a fase final da Liga das Nações. Na madrugada desta quarta-feira (9 de julho), o Brasil venceu a Bulgária por 3 sets a 1, assumindo provisoriamente a liderança da fase preliminar da competição, que está sendo disputada em Chiba, no Japão.

O time comandado por José Roberto Guimarães garantiu a vitória com parciais de 25×21, 29×27, 25×10 e 25×19. Apesar de um susto no segundo set, a equipe manteve o ritmo e confirmou o triunfo. A capitã Gabi marcou o ponto decisivo que sacramentou o resultado para as brasileiras.

Oitava vitória em nove jogos e foco na próxima fase

Esta foi a oitava vitória do Brasil nos últimos nove jogos. Com o triunfo sobre as búlgaras, a Seleção Brasileira agora soma 23 pontos, superando a Itália, que tem um ponto a menos. A equipe segue agora para a fase decisiva da competição, que está prevista para ocorrer entre os dias 23 e 27 de julho, na Polônia.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira será na quinta-feira (10 de julho), quando entrará em quadra para enfrentar a França, às 3h30 (horário de Brasília).

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.