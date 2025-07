Vôlei masculino: Brasil derrota a Alemanha na última rodada da VNL

O Brasil venceu na última rodada da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei masculino. No jogo disputado na cidade japonesa de Chiba, a equipe do técnico Bernardinho bateu a Alemanha neste domingo (20/7), por 3 sets a 1, parciais de 21/25, 25/23, 25/20 e 25/21.

Brasil venceu a Alemanha por 3 sets a 1

Arthur Bento foi o maior pontuador da partida com 20 pontos

Seleção Brasileira avançou em primeiro lugar para a fase de mata-mata

Com a classificação para a fase mata-mata já assegurada, Bernardinho optou por poupar alguns atletas e dar rodagem para o elenco. Apesar de começar perdendo, a equipe brasileira lutou para virar o confronto e garantir a vitória. O destaque do duelo foi Arthur Bento, que anotou 20 pontos, sendo o maior pontuador do jogo.

Com o resultado, o Brasil garante a primeira colocação isolada na tabela da Liga das Nações, com 32 pontos. O próximo desafio da equipe brasileira será contra a China, no dia 30 de julho, às 8h (de Brasília). A partida é válida pelas quartas de final da competição.