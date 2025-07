Volta de Neymar para a Seleção depende dele, diz presidente da CBF

Em entrevista ao Metrópoles, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, afirmou que um eventual retorno de Neymar à Seleção só depende do próprio jogador. O dirigente destacou que o atleta não deve ser esquecido pelo seu histórico no futebol mundial e brasileiro e ainda pode contribuir com a equipe que buscará o hexa na Copa do Mundo de 2026.

“Neymar é um excelente jogador, já ajudou muito a Seleção Brasileira. É um craque, não podemos esquecê-lo. Mas depende muito dele, Neymar, como jogador. (…) Todos os jogadores querem, ele ainda pode contribuir com a Seleção, mas é com ele, no dia a dia dos jogos. A gente espera que os melhores jogadores, com melhores desempenhos, estejam à frente, junto com a Seleção para chegar neste hexa”, iniciou Xaud.



O presidente da CBF completou, afirmando que não se pode esquecer “da trajetória de Neymar no futebol”. Xaud também foi questionado sobre Vini Júnior, craque do Real Madrid, que foi comandado por Carlo Ancelotti, atual treinador da Seleção Brasileira.

“É outro craque nosso, não tenho o que falar dele. Joga muita bola, como todos na Seleção jogam. A relação dele com Ancelotti é positiva, ele vai se sentir mais abraçado, mais próximo. Acredito muito nesta Seleção para o ano que vem, nos jogadores, teremos tempo para a Copa do Mundo. Até lá eles têm muito o que mostrar e provar”, completou Xaud.

Presidente mais jovem da CBF

Aos 41, Xaud foi eleito para a entidade máxima do esporte no Brasil no final de maio. A eleição foi realizada após seu antecessor na chefia da organização, Ednaldo Pereira, ser afastado do cargo por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

O afastamento aconteceu após ação protocolada pela deputada Daniela Carneiro (União-RJ), que apontou suposta a falsificação de uma das cinco assinaturas que ratificaram o acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para manter Ednaldo no cargo. A diretoria também foi afastada.

Na eleição para a CBF, Xaud era presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol (FRF). Ele foi candidato único, eleito por aclamação para a confederação nacional. Ele recebeu 103 votos dos 141 votos possíveis, e seguirá no comando da entidade até 2029.

Samir é filho de Zeca Xaud, que chegou a 40 anos à frente da FRF em 2026.