“Voo cancelado”: Tati Machado posta desabafo após perrengue em aeroporto

A apresentadora passou horas aguardando até ser realocada em um novo voo

A apresentadora Tati Machado relatou, nesta quarta-feira (9/7), em suas redes sociais, a saga que enfrentou para conseguir embarcar em uma viagem à Argentina ao lado do marido, o fotógrafo Bruno Monteiro. A jornalista contou que enfrentou horas de fila em busca de informações sobre um novo voo após o fechamento do aeroporto.

“Aeroporto fechado e nosso voo cancelado”, iniciou Tati com fotos dos dois deitados no aeroporto. “Quatro horas de filas tentando informação, tentando novo voo, tentando”, escreveu mostrando o local lotado.

Veja as fotos Tati Machado e marido, Bruno MonteiroReprodução: Instagram @fotobm Tati Machado / Crédito: Daniela Taviansky Bruno e Tati MachadoReprodução/Instagram Tati MachadoReprodução: Globo Reprodução Instagram

Leia Também

Para descansar, o casal seguiu para um hotel, mas permaneceu em uma lista de espera. Somente às 5h45 conseguiram um novo voo e, por volta das 9h30, chegaram ao destino, com um cenário coberto de neve.



No fim do dia, a jornalista publicou registros curtindo o frio de Ushuaia, na Argentina, com os termômetros marcando 3 graus.



Desde a perda do primeiro filho, o casal tem passado uma temporada viajando. No último mês, estiveram na Amazônia, onde Tati reencontrou Lexa. A cantora também viveu o mesmo luto ao perder a primeira filha, fruto do casamento com Ricardo Vianna.